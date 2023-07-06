SON DAKİKA | 1920 TL'ye Mercedes satıyorlar! Ticaret Bakanlığı'nın 'ikinci el araç' kararı sonrası 'pes' dedirten yöntem

Son dakika: Sıfır araca ulaşmaktaki zorluk sonrasında ikinci el araçlar, sıfırlarından daha yüksek fiyatlara satılmaya başlamıştı. Bu durum vatandaşların tepkisini çekerken Ticaret Bakanlığı devreye girdi. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 1 Ocak 2024'e kadar ikinci el araçların ilan yoluyla sıfır araçlardan daha pahalıya satılması yasaklandı. Karara uymayanlara 300 bin TL para cezası uygulanacağı açıklandı. Bakanlığın adımı sonrasında ikinci el aracını sıfır liste fiyatının üzerinde satmak isteyen araç sahipleri, ilanlarından 3 sıfırı sildi.

TİCARET BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ! 1 OCAK'A KADAR...

İkinci el araçların fiyatlarındaki artış bir süredir gündemdeydi. İkinci el araçların sıfırlardan daha yükseğe satılması sonrasında

Ticaret Bakanlığı, bugün ikinci el araç ticaretine ilişkin yeni düzenlemeler yaptı. Buna göre ikinci el araçların, 1 Ocak 2024'e kadar üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlaması yapılamayacak. Ticaret Bakanlığının ikinci el araçta yeni düzenlemesi 15 Temmuz'da yürürlüğe girecek, yönetmeliğe aykırı ilanlara 300 bin liraya kadar ceza uygulanacak.

İLANLARDAN 3 SIFIRI SİLDİLER

Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında ikinci el aracını sıfır liste fiyatının üzerinde satmak isteyen araç sahipleri, ilanlarından 3 sıfırı sildi.

2020 MODEL MERCEDES 1920 TL

E-ticaret siteleri incelendiğinde 2020 model Mercedes marka bir aracın fiyatı ilanda 1920 lira olarak konulduğu görüldü.



