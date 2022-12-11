Son dakika: Bakan Varank Meclis'e TOGG ile geldi

Son dakika: Türkiye'nin otomobili ilk kez Meclis'te! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan, TBMM'deki bütçe sunumuna TOGG ile geldi. Bakan Varank, "Muhalefet bana laf atmıştı, 'Neden TOGG'la gelmedin?' diye, ben de onların tavsiyesine uydum" diye konuştu.

Bakan Varank, açıklamaları şöyle;

"TOGG'dan rica ettik, bütün izinlerimizi aldık, test aracı olduğu için geçici plakası dahil. Bugün Meclisimize TOGG'la geldik.

Mart ayında inşallah bu araçlar satışa başlayacak. Bunun numarası yok, bir test aracı.

Bakanlıklar bunu kullanmak için sıraya girer diye düşünüyorum. Çok güzel bir araç. Hem size bir güven hissi veriyor, aynı zamanda geniş bir araç. Ben Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak Türkiye'de üretilen bir araca binmem gerekiyor diye düşündüm. "



