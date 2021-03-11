FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Son dakika haber... İkinci el otomobilde en çok satılanlar belli oldu, işte listesi!

Son dakika haber... İkinci el otomobilde en çok satılanlar belli oldu, işte listesi!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 11.03.2021 11:38 | Son Güncelleme

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında bu ay hangi araçların en çok tercih edildiği belli oldu. Yapılan açıklamada önceki aylardaki sıralama değişmedi, en çok Volkswagen, Ford ve Renault tercih edildi.

Son dakika haber... İkinci el otomobilde en çok satılanlar belli oldu, işte listesi!

Son dakika haberi... İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında en çok tercih edilen otomotiv markaları şubatta önceki aya göre değişmeyerek sırasıyla Volkswagen, Renault ve Ford oldu - Binekte Passat, hafif ticaride Doblo tercihi devam etti - En hızlı satılan marka 65 günle Fiat, en yavaş satılan ise 97 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak kayıtlara geçti.

İKİNCİ EL ARAÇLARIN EN ÇOK SATILANLARI BELLİ OLDU

İkinci el online pazarda, bu yılın şubat ayında da en çok tercih edilen otomotiv markaları Volkswagen (VW) olurken, bunu Renault ve Ford takip etti.

AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında şubatta ocak ayına kıyasla yüzde 10,9 artışla toplam 123 bin 497 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gerçekleşti.

Bu dönemde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 80, hafif ticari araçların payı yüzde 20 oldu.

Geçen yılın şubat ayında 157 bin 483 araç satılmıştı. Satışlarda Şubat 2020'ye göre yaklaşık yüzde 22 ve 2020'nin ocak-şubat dönemine göre de yüzde 25'lik azalış kaydedildi.

İkinci el online otomobil ilanlarında fiyatlar düştü, satışlar arttıİkinci el online otomobil ilanlarında fiyatlar düştü, satışlar arttı

EN ÇOK SATAN İKİNCİ EL ARAÇLAR PAZARIN YÜZDE 76'SINI OLUŞTURDU

Bu yılın şubat ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 16 bin 770 satışla Volkswagen oldu. Renault, 15 bin 662 ile kinci ve Ford da 12 bin 975'le üçüncü sırada yer aldı.

Bunları 11 bin 704 adetle Fiat, 7 bin 163 adetle Opel, 6 bin 460 adetle Peugeot, 6 bin 241 satışla Mercedes-Benz, 6 bin 126 ile BMW, 5 bin 927 adetle Hyundai ve 4 bin 370'le de Toyota izledi.

Söz konusu 10 markanın şubat satışları, ikinci el online araç pazarının yüzde 76'sını oluşturdu.

EN HIZLI SATILAN İKİNCİ EL: FIAT

Şubat ayında online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 76 gün oldu. En hızlı satılan marka 65 günle Renault, en yavaş satılan ise 97 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak belirlendi.

Geçen ay ikinci el online otomobil (sadece binek) pazarında toplam 98 bin 678 adet satış yapıldı.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN İLK 10 MARKA

En çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında VW'nin Passat modeli 4 bin 582 satışla zirvedeki konumunu korudu. Satışlarda, Renault Clio 4 bin 194 adetle ikinci, Renault Megane 3 bin 559 adetle üçüncü oldu.

Ford'un Focus modeli ise 3 bin 467 adetle dördüncü, Opel Astra da 3 bin 155 adetle beşinci sırada yer aldı. Ardından 2 bin 600 adetle Renault Fluence, 2 bin 562 adetle Toyota Corolla, 2 bin 417 adetle Fiat Egea, 2 bin 373 adetle Renault Symbol ve 2 bin 271 adetle de VW Golf sıralandı.

Bu 10 model toplam binek satışlarının yüzde 32'sini oluşturdu.

TİCARİDE YİNE DOBLO TERCİH EDİLDİ

Hafif ticari araçlar kategorisinde ise şubat ayında 24 bin 819 adet satış gerçekleşti.

Satışlarda Türkiye'de geniş aileler tarafından da sıklıkla tercih edilen Fiat Doblo 2 bin 939 adetle ilk sıradaki konumunu şubatta da sürdürdü.

Doblo'yu, 2 bin 339 adetle Ford Transit Tourneo/Courier, 2 bin 129 adetle Fiat Fiorino, 2 bin 97 adetle Ford Transit Tourneo/Connect, 1.885 adetle VW Caddy, 1.282 adetle VW Transporter, 1.281 adetle Ford Transit, 1.270 adetle Renault Kangoo, 980 adetle Peugeot Partner ve 609 adetle de Citreoen Berlingo takip etti.

Bu 10 model toplam hafif ticari satışlarının yüzde 68'ini oluşturdu.

İNTERNETTEN KALDIRILAN ARAÇ SATIŞ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Öte yandan, makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluşların online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanırken, bu verilerin içinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor. Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyorlar. Birincisi değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek yeniden ilanı yayınlıyorlar. Bu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor.

İkinci olarak ise ticaret yapan kurum aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar satış kabul ediliyor.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Artvin'de sular çekilince yerleşim yerleri ortaya çıktı Artvin'de sular çekilince yerleşim yerleri ortaya çıktı
2020'de kaç otomobil satıldığı belli oldu2020'de kaç otomobil satıldığı belli oldu
İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak' iddiası
Kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak' iddiası
Pek çok ili 'kırmızı' korkusu sardı: Yeniden kapanma gelebilir
Pek çok ili 'kırmızı' korkusu sardı: Yeniden kapanma gelebilir
Emekliye 355 TL zam!
Emekliye 355 TL zam!
Flaş açıklama: Türkiye'de satılacak
Flaş açıklama: Türkiye'de satılacak
O başvurular artık e-Devlet'ten!
O başvurular artık e-Devlet'ten!
Cari açık verisi açıklandı
Cari açık verisi açıklandı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
Hakan Atilla istifa etti!
Hakan Atilla istifa etti!
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
22 ayar bilezik kaç TL? 6 Mart Cumartesi anlık bileziğin gram fiyatları
22 ayar bilezik kaç TL? 6 Mart Cumartesi anlık bileziğin gram fiyatları
'Altın 50 dolar daha kaybedebilir'
'Altın 50 dolar daha kaybedebilir'
Hibrit otomobil satışları arttı!
Hibrit otomobil satışları arttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İkinci el online otomobil ilanlarında fiyatlar düştü, satışlar arttı
İkinci el otomobilde flaş gelişme
Renault Megane ve Renault Koleos fiyatları ne kadar? Megane ve Koleos 2021 fiyat listesi açıklandı
Renault Megane ve Renault Koleos fiyatları ne kadar?
Bakan Varank, 2020 yılı otomobil satış rakamlarını paylaştı
2020'de kaç otomobil satıldığı belli oldu
Kısıtlama kalktı, ikinci el otomobil piyasası hareketlendi!
Kısıtlama kalktı, ikinci el otomobil piyasası hareketlendi
İkinci el araç kredisi veren bankalar – Hangi banka ikinci el otomobil kredisi veriyor?
İkinci el araç kredisi veren bankalar!
Otogazlı otomobil satışları düştü, hibrit otomobil satışları arttı!
Hibrit otomobil satışları arttı!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.