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Son Dakika: İkinci el araç satarken bunu yapan yandı! 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor

19.12.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci el araç satışlarıyla ilgili çok önemli son dakika haberi geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aracın orjinal kilometresini düşürüp sattığı ileri sürülen kişi hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

Son Dakika: İkinci el araç satarken bunu yapan yandı! 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor

İkinci el araç satışı yaparken aracın orjinal kilometresini düşürenler yandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, satın aldığı aracın orijinal kilometresini düşürüp sattığı ileri sürülen kişi hakkında "dolandırıcılık" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

220 BİN LİRAYA SATMIŞ

Burak Ç, 24 Eylül 2020'de Ankara'da bir noterde 59 bin 600 kilometre olduğunu beyan ettiği aracını, bir şirkete 220 bin liraya sattı. Aracı satın alan şirket, muayene ettirdikten sonra otomobilin orijinal kilometresinin düşürüldüğünü tespit etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şirketin suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı.

Savcılık, Burak Ç'nin aracı 17 Eylül 2020'de Ankara'da başka bir noterde Ufuk Ç'den aldığını ve satış işlemi sırasında aracın 258 bin kilometrede olduğunu beyan ettiğini tespit etti.

Bunun üzerine gözaltına alınan Burak Ç, ifadesinde aracın kilometresiyle oynamadığını, üzerine atılı suçu işlemediğini savundu.

DOLANDIRICILIKLA SUÇLANIYOR

Suç, uzlaştırma kapsamına girdiğinden dosya, uzlaştırma bürosuna gönderildi. Tarafların anlaşamaması üzerine savcılık, dava açmak için yeterli şüphe olduğuna kanaat getirerek, Burak Ç. hakkında "dolandırıcılık" suçundan iddianame düzenledi.

İddianamede, "Burak Ç'nin, sattığı aracın kilometresini düşürüp, müştekiye değerinden fazla fiyata satarak menfaat temin ettiği" belirtildi.

5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesince de kabul edilen iddianamede, sanık hakkında "dolandırıcılık" suçundan, 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası isteniyor.

(AA)

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