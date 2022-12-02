SON DAKİKA | Matrah düzenlemesi sonrası çok konuşulacak 'ÖTV sıfırlama' açıklaması! Kademeli düşüş masada... "Çalışmalarımızı paylaştık" diyerek duyurdu

Geçtiğimiz ay otomobil sektöründe uzun zamandır beklenen ÖTV matrahlarında güncelleme yapılmış, kısıtlı sayıda marka ve model arabalarda yüzde 19’a kadar indirim olmuştu. Ancak Ocak ayına kadar araç fiyatlarında döviz kurlarının etkisiyle fiyat artışlarının devam etmesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan sektör temsilcileri matrah düzenlemesinin etkisinin kısa süreceği görüşünde. Bu sebeple Otomotiv Distribütörleri Derneği, ÖTV sıfırlama üzerinde şekillenen önemli bir çalışmanın yetkililere paylaşıldığını açıkladı.

ODD’DEN ÖTV İÇİN YENİ YOL HARİTASI

Otomotiv Distribütörleri Derneği Başkanı Ali Haydar Bozkurt, daha kalıcı bir çözümün gerekliliğini vurgularken, ‘ÖTV sıfırlama” için dikkat planlamanın detaylarını paylaştı. Bozkurt yaptığı açıklamada, “Elbette hepimiz yarın sabah uyandığımızda ÖTV’nin hayatımızdan çıkmasını isteriz. Çünkü mobilite bir lüks değil, ihtiyaç. ÖTV’nin hayatımızdan çıkarılması ise bir anda olabilecek bir şey değil. Bizim buradaki önerimiz ise süreci doğru planlama ile yürüterek ÖTV’yi kademeli olarak düşürmek. Kendi içimizde çalıştığımız senaryoda bu 10-15 yıl aralığında gerçekleşebilir. Tabii ki bunu ülke ekonomisinin sürdürülebilirliği de düşünerek çalıştık. Bundan nasıl bir artı değer yaratacağız sorusu da çok önemli” dedi.

KADEMELİ DÜŞÜŞÜN PİYASAYA ETKİSİ

ODD’nin paylaştığı önemli detaylardan birisi de ÖTV’nin kademeli sıfırlanma planının pazara olabilecek yansımalarını içerisine alıyor. Önümüzdeki 10-15 yıllık periyodun çalışıldığı planlamaya göre, ÖTV oranlarındaki kademli düşüşün hayata geçirilmesiyle toplam pazarında 2.25 milyon adetlere çıkması bekleniyor.

Çalışmada, yıllık otomobil satışlarının da 1.5 milyon adedin üzerine çıkabilme potansiyeli de dikkat çekici. Satışların dışında daha fazla marka/model üretiminin mümkün olacağını vurgulayan raporda, bu uygulamanın ihracatı 2 milyon adede, geliri ise 30 milyar dolar seviyelerinden 50 milyar dolar seviyesine getirme potansiyeli de öne çıkıyor. (LOG)



