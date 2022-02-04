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Son dakika: Otomobil fiyatlarında büyük düşüş olacak! Yüzde 50 indirim için tarih bile belli

04.02.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Otomobil fiyatlarında büyük indirim beklentisi... Araba fiyatlarında görülmemiş yükselişin ardından bu kez gelen haberler sevindirici. Merakla beklenen "Araba fiyatları düşecek mi? İkinci el otomobil fiyatları ne zaman düşecek?" soruların yanıtı belli oldu. Analistler birkaç ay sonra otomobil fiyatlarında düşüş olacağını belirtti. Özellikle eski model araba fiyatlarında yüzde 50'ye varan düşüşler olması bekleniyor. İşte otomobil fiyatlarında beklenen indirimle ilgili tüm detaylar...

Son dakika: Otomobil fiyatlarında büyük düşüş olacak! Yüzde 50 indirim için tarih bile belli

Son dakika haberi: Otomobil fiyatlarında yüzde 50'ye varacak indirim beklentisi, adeta durma noktasına gelen araç piyasasında heyecan yarattı. Görülmemiş artış yaşayan otomobil fiyatlarınında ciddi düşüşler beklenirken, söz konusu indirimlerle birlikte durma noktasına gelen ikinci el otomobil piyasasının da hareketlenmesi bekleniyor. "İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer?" sorusuna yanıt veren analistler, birkaç ay içinde düşüşlerin olacağını söylerken asıl indirim için 2022'nin son çeyreğini işaret ediyor. şu anda alt segmentte oldukça yüksek fiyatlar istenen eski Şahin, Doğan gibi otomobillerin fiyatlarında yüzde 50 oranında düşüşler yaşanması da olası görünüyor. Söz konusu indirim tahminleriyle ilgili henüz atılmış bir adım ya da somut bir durum bulunmazken 2022 ikinci el otomobil fiyatları yakından takip ediliyor. İşte otomobil fiyatlarında beklenen indirimle ilgili tüm detaylar...

SON DAKİKA | İKİNCİ EL OTOMOBİLDE YÜZDE 50 İNDİRİM

İkinci elde fiyatların şişmesi satışları durma noktasına getirdi. Analistler şu sıralar otomobil almayı düşünenleri uyardı. İkinci el otomobil fiyatlarının ciddi oranda düşmesi bekleniyor.

Otomobil alma planı yapanları çok yakından ilgilendiren haber, fiyatlar değişecek. 2. el araba fiyatlarındaki artış nedeni ile pek çok kişi satın alma noktasında bekleme durumuna geçmişti. Birçok marka ve modelde fiyatlar sıfır araba fiyatlarının üzerine çıkmıştı.

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Akşam gazetesinde yer alan habere göre, çip krizi ile başlayan otomobil üretimindeki azalma sorunları devam ediyor. Küresel çip krizinin bu yıl da devam edeceği beklentisiyle sıfır otomobil sayısı azalırken ikinci ele arabaya olan talep arttı.

İKİNCİ EL OTOMOBİLDE TALEP AZALDI

Ülkemizde otomobil fiyatlarının çok hızlı yükseliş göstermesinden dolayı bazı art niyetli kişiler ikinci el otomobillere sıfır otomobilden daha yüksek fiyatlar yazmaya başladı. İkinci el araba piyasasında hem fiyatların tavan yapması, hem de kredi faizlerinin yüzde 2 düzeyinde olmasından ötürü talep azalmaya başladı.

İnsanlar yeni araba almak için arabalarını satışa çıkarıyorlar. Fakat yazdıkları fiyata araçlarını satamıyorlar. Hal böyle olunca yeni otomobil de alamıyorlar.

Böylece sektörün önü de tamamen tıkanmış oluyor. Şu anda ikinci el otomobil alımı yapan kurumsal şirketler bile stok fazlalığından ötürü alımları durdurmuş durumda.

Alınacak otomobiller için de ederinin yarısı fiyatlar teklif ediliyor. Yani burada müşteriye satmayın mesajı verilmek isteniyor.

Bu durumu değerlendiren analistler mevcut düzenin bu şekilde yürümeyeceği konusunda hem fikirler.

Ortaya çıkan genel sonuç ise şişen fiyatların birkaç ay sonra ekonomi ile doğru orantılı olarak düşeceği yönünde.

YÜZDE 50 DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Hatta şu anda alt segmentte oldukça yüksek fiyatlar istenen eski Şahin, Doğan gibi otomobillerin fiyatlarında yüzde 50 oranında düşüşler yaşanması da olası görünüyor.

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OTOMOBİL FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Ön görülen tarih ise 2022'nin son çeyreği. Analistlere göre son çeyrekte ekonomide önemli iyileşmeler yaşanabilir. Bu doğrultuda şişen fiyatlarda da rahatlama gerçekleşecektir.

Elbette bu durum şimdilik bir tahminden, analizden ibaret. Gerçek olup olmayacağı önümüzdeki aylarda belli olacak.

Uzmanlar bu nedenle ikinci el otomobil almak isteyenlerin biraz daha beklemesini sabırlı olmasını tavsiye ediyor.

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