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  4. Son dakika | Otoyol ve köprü zammı için yeni karar! Düzenleme ertelendi, 'ücret iadesi' açıklaması geldi

Son dakika | Otoyol ve köprü zammı için yeni karar! Düzenleme ertelendi, 'ücret iadesi' açıklaması geldi

25.10.2023 14:42 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine gelen zam bugün başlamıştı. Son alınan karara göre ise otoyol-köprü zammı için tarih ertelendi. Bugün (25 Ekim) alınan geçiş ücretlerindeki farklar iade edilecek.

Son dakika | Otoyol ve köprü zammı için yeni karar! Düzenleme ertelendi, 'ücret iadesi' açıklaması geldi

Son dakika haberi: Bugün yürürlüğe giren düzenlemeyle otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam gelmiş, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde geçiş ücreti 15 lira olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat geldi, düzenleme ertelendi.

'İADE' KARARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü dün köprü-otoyol zammını duyurmuştu. Alınan yeni karara göre köprülerden bugün zamlı tutarla geçiş yapanlara ücret farkları iade edilecek.

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OTOYOL - KÖPRÜ ZAMMI İÇİN YENİ TARİH BELLİ OLDU

Kararı sosyal medyadan paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun şu açıklamayı yaptı:

"Kamuoyunun bilgisine, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde 25 Ekim’den itibaren yapılan düzenleme, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Ocak 2024’e ertelenmiştir.

25 Ekim’de (bugün) alınan geçiş ücretlerindeki fark vatandaşlarımıza iade edilecektir."


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otoyol

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