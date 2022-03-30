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Son dakika: Yerli otomobil TOGG'la ilgili yeni gelişme! İlk kez görücüye çıktı

30.03.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye’nin heyecanla beklediği yerli araç TOGG 2022’nin son çeyreğinde yola çıkması beklenirken yeni gelişme yaşandı. Yerli otomobil TOGG Türkiye'de ilk kez görücüye çıktı. İşte, TOGG yerli otomobil ile ilgili son dakika haberi...

Son dakika: Yerli otomobil TOGG'la ilgili yeni gelişme! İlk kez görücüye çıktı

Yerli otomobili TOGG için bekleyiş sürüyor.Türkiye’nin yerli otomobili Togg, ATO Congresium’da düzenlenen Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi’nde (EKO İKLİM) Türkiye’de ilk kez görücüye çıktı. TOGG'un ilk seri üretim aracının 2022 yılı sonunda banttan indirilmesi hedeflenirken, fabrika inşası da hızla devam ediyor.

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ATO Congresium’da birçok paydaşın bir araya gelerek düzenlediği Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi’nde Türkiye’nin elektrikli otomobili ve çevre dostu Togg sergilenmeye başlandı. Zirve katılımcıları Togg’a yoğun ilgi gösterdi. Togg’u inceleyen meslek lisesi öğrencisi Yiğit Orar, “İklim Zirvesi çok güzel. Cidden başarılı teknolojiler var burada. En çok da dikkatimi çeken ülkemizin en iyi yapmış olduğu Togg arabası. Cidden üst düzey bir model yapmışlar, üst düzey donanım var, ful teknoloji. Aşırı derecede başarılı olmuş. İnşallah diğer ülkelerde açılıp markamız duyulur ve kullanabiliriz. Kesinlikle binmek isterim. Diğer markalara tercihen Türk markasına binmek benim için daha iyi olur yani. 4 gün olsa gelirim, çünkü beni kendimden aldı. O kadar güzel olmuş ki bakmaya doyamıyorum” diye konuştu.

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“BAYAĞI GURURLANDIRDI BİZİ, HOŞUMUZA GİTTİ, SEVİNÇLİYİZ”

Yerli otomobili inceleyen meslek lisesi öğrencisi Mustafa Çelik ise şunları söyledi:

“Burada Türkiye’nin yaptığı arabayı da gördük. Bayağı gururlandırdı bizi, hoşumuza gitti, sevinçliyiz. Efsane bence. Kim istemez ki, hayalim şu anda. 4 gün sergilense buraya gelirim. Türk arabası bizi gururlandırıyor. İnsan heyecandan ne diyeceğini bilemiyor. Bayağı güzel. Satılsa alırdım.” (İHA)


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yerli otomobil
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