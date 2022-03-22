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Son dakika: Yerli otomobil TOGG'la ilgili yeni gelişme! Tarih verildi

22.03.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Yılsonu itibariyle artık Türkiye'nin otomobili TOGG üretime başlamış olacak. Testlerin hepsinde de TOGG çok başarılı" dedi. İşte, TOGG yerli otomobil hakkında merak edilen son dakika açıklamaları...

Son dakika: Yerli otomobil TOGG'la ilgili yeni gelişme! Tarih verildi

Son dakika: Yerli otomobili TOGG için bekleyiş sürüyor. Türkiye’nin heyecanla beklediği yerli araç TOGG 2022’nin son çeyreğinde yola çıkacak.Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un yeni görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Yılsonu itibariyle artık Türkiye'nin otomobili TOGG üretime başlamış olacak. Testlerin hepsinde de TOGG çok başarılı" dedi.

TÜRKİYE SON 20 YILDA SIFIRDAN AR-GE VE İNOVASYON ALT YAPISI OLUŞTURDU

Türkiye'nin son yıllarda göstermiş olduğu Ar-Ge ve inovasyon başarısı hakkında değerlendirmelerde bulunan Kacır, "Son yıllarda gördüğümüz başarılar çok büyük ölçüde son 20 yılda kurulmuş olan ekosistem sayesinde ortaya çıktı. Türkiye son 20 yılda adeta sıfırdan bir Ar-Ge ve inovasyon alt yapısı oluşturdu. Türkiye'nin dört bir yanında teknoparklarımız var. 80'den fazla teknoparkımızda 7 binden fazla firmamız araştırma geliştirme odaklı çalışmalar yürütüyorlar" ifadelerini kullandı.

YÜKSEK TEKNOLOJİDE ÜRÜNLERİ REKABETÇİ ŞEKİLDE DÜNYAYA İHRAÇ EDEBİLEN ÜLKEYİZ

Kacır, "Özel sektörümüzün Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısı bin 500'ü aşmış durumda. Milli gelirimizden Ar-Ge'ye ayırdığımız pay binde 5'ler seviyesindeyken, yüzde 1'ler seviyesinin üzerine çıktı. Türkiye'de 2000'li yılların başında yaklaşık 20 bin Ar-Ge çalışanı varken bu sayı şimdi 200 binlere yükseldi. Türkiye'de yıllık patent başvuru sayısı 400'lerdeyken şimdi 8 binlerin üzerine çıktı. Dolayısıyla artık büyük bir kapasiteyi oluşturmuş durumdayız ve bunun sonuçlarını görmeye başladık. Artık Türkiye yüksek teknolojide kritik ürünleri yerli ve milli olarak geliştirebilen, rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen bir ülke oldu. Bunun öncül örneklerini savunma sanayide görmüş olduk. Şimdi bu örneklerin diğer sektörlere de hızla yayıldığını görüyoruz" diye konuştu.

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BAŞARIMIZI BÜTÜN DÜNYA SEYREDİYOR

Türkiye'nin savunma sanayinde büyük başarılara imza attığını belirten Kacır, "Türkiye'nin savunma sanayinde de şimdi sivil teknolojilerde de temel yaklaşımı teknolojide değişimin, paradigma değişiminin gerçekleştiği alanlara odaklanmak. Havacılıkta bunu başardık, Türkiye 20'nci yüzyılın uçak, helikopter üreticisi ülkelerinden biri değildi maalesef . 21'nci yüzyıla geldiğimizde teknolojik gelişmeler artık robot uçaklar diyebileceğimiz insansız hava araçlarını öne çıkardı. Biz geleneksel alanlara odaklanmak yerine bu yenilikçi alana odaklandık. 10-15 yıl gibi bir dönemde bu alanda dünyanın lider ülkesi olmayı başardık. Şimdi bu başarımızı bütün dünya seyrediyor, yakından takip ediyor. Bütün alanlarda aslında benzer fırsatlar var. Elektrikli otomobillerde, sürücüsüz otomobillerde, sağlıkta gen teknolojilerinde, enerjide, yeni nesil nükleer enerji teknolojilerinde benzer paradigma değişimleri olduğunu görüyoruz. Bizim temel politika yaklaşımımız bu paradigma değişimlerine odaklanmak ve bu sayede yarışta rakiplerimizin önüne geçebilmek" ifadelerini kullandı.

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YENİ NESİL SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK ADIMLARIMIZI HIZLANDIRACAĞIZ

Çığır açıcı alanlara odaklanacaklarını dile getiren Kacır, "Bir yandan yenilenebilir enerji gibi alanları geliştirmeye devam ederken bir yandan da yeni nesil projelere yönelik destekler sunuyor olacağız. Uzun bir aradan sonra Türkiye'de yerli aşılar üretilmeye başlandı. Pandemi döneminde büyük bir deneyim kazandık. Bu deneyimi de yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK, TÜSEB hep birlikte yürüttüğümüz çalışmalara borçluyuz. Önümüzdeki dönemde yine yeni nesil sağlık teknolojilerine yönelik de adımlarımızı hızlandırıyor olacağız" dedi.

TURKCORNLARIN SAYISI ARTMAYA DEVAM EDECEK

Finans ve oyun teknolojilerinde de pek çok start-upın bulunduğunu vurgulayan Kacır, "Milyar dolar değerlemeyi aşan teknoloji girişimlerine dünyada unicorn denirken, biz Türkiye'nin unicornlarına Turkcorn diyoruz. Türkiye'nin artık 6 Turkcorn'u var. Önümüzdeki dönemde bunların sayıları artmaya devam edecek. Bunların bazıları on milyar dolar değeri aştı. Muhattaplarımızın büyük bir keyifle Türkiye'nin Turkcornlar'ından aldıkları hizmeti anlattıklarına şahit oluyoruz. Bundan da büyük bir gurur duyuyoruz. İnşallah buna benzer küresel başarılar yakalamış örneklerin sayılarını da çoğaltıyor olacağızö diye konuştu. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
yerli otomobil
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