Stellantis 700 bin aracı geri çağırdı! Sebebi...

Stellantis, yangın riski nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 700 bin aracı kapsayan bir geri çağırma başlattığını duyurdu. Geri çağırma kapsamında grubun Peugeot, Citroën, Fiat ve Jeep markalarına ait bazı modeller yer alıyor.

Reuters'in haberine göre, Almanya’da motorlu araçların güvenliği, onayı ve denetiminden sorumlu resmi devlet kurumu olan Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) tarafından yayımlanan duyuruda, 2023 ortası ile 2026 başı arasında üretilen araçların kontrol edilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, motor bölümüne su girmesine yol açabilecek olası bir kusurun yangın riskine neden olabileceği ifade edildi. Geri çağırma sürecinin ayrıca Alfa Romeo ve Lancia markalarına ait bazı araçları da kapsadığı bildirildi.

SORUN HİBRİT SİSTEMDE

İngiliz yayın kuruluşu AutoExpress'in haberine göre ise yangın riski nedeniyle dünya genelinde 700 binden fazla aracı kapsayan geri çağırma, grubun 1.2 litrelik benzinli motorunda kullanılan 48 voltluk mild-hybrid sisteminden kaynaklanıyor.

Söz konusu sorunun, benzin partikül filtresi borusu ile kayış tahrikli marş jeneratörü (BSG) arasındaki yetersiz boşluktan kaynaklandığı ifade edildi. Bu iki parça arasındaki mesafenin yetersiz olması durumunda, özellikle ıslak koşullarda elektrik arkı oluşabileceği, bunun da aşırı ısınmaya ve potansiyel olarak yangına yol açabileceği belirtildi.

ARACI KULLANMAYA ENGEL DEĞİL

AutoExpress'te yer alan açıklamada, müşteri güvenliğinin şirket değerlerinin merkezinde yer aldığı vurgulanırken, sorunun giderilmesi için yapılacak ücretsiz servis işleminin yaklaşık 30 dakika süreceği kaydedildi.

Müdahale kapsamında ilgili parçanın değiştirilmesi, 48 volt sistem için ek yalıtım uygulanması ve partikül filtresi borusu ile sistem arasındaki mesafenin doğru şekilde ayarlanmasının yer aldığı aktarıldı.

Stellantis, geri çağırmanın 'aracı kullanmayı durdurma' niteliğinde olmadığını ve müşterilerin araçlarını kullanmaya devam edebileceğini ancak en kısa sürede servisten randevu almalarının tavsiye edildiğini bildirdi.