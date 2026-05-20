Stellantis ve Dongfeng’den dev ortaklık!

Fransız-İtalyan otomobil üreticisi Stellantis ve Çinli otomobil üreticisi ​Dongfeng, Avrupa'da bir ortak girişim kurmayı planlıyor.

Cansu Çamcı

Stellantis, Çinli kamu şirketi Dongfeng ile Peugeot ve Jeep modellerinin Çin’de üretilmesini öngören 1 milyar Euro’luk anlaşmayı tamamladı. Avrupa merkezli otomotiv grubu, hızlı dönüşüm geçiren sektörde dünyanın en büyük otomobil pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Fiat, Peugeot ve Jeep markalarının sahibi Stellantis, yaptığı açıklamada Wuhan merkezli Dongfeng ile ortak girişim kapsamında geliştirilecek yeni modellerin hem Çin pazarı hem de ihracat için üretileceğini duyurdu.

Anlaşma, Stellantis CEO’su Antonio Filosa’nın Avrupa ve ABD’de uzun süredir zayıf seyreden satışların ardından grubu yeniden güçlendirme çabalarının son adımı olarak öne çıktı.

YATIRIM 1 MİLYAR EURO'YU AŞACAK

Proje kapsamında toplam yatırımın 8 milyar renminbiyi, yani yaklaşık 1 milyar Euro’yu aşması bekleniyor. Stellantis’in projeye katkısının ise 130 milyon Euro olacağı belirtildi.

Financial Times gazetesine göre söz konusu anlaşma, Batılı otomotiv şirketlerinin elektrikli araçlara geçiş sürecinde gerekli yazılım, batarya ve otonom sürüş sistemlerinde Çin’in hızlı ilerleyişine ayak uydurmak için Çinli rakiplerle işbirliği yapmak zorunda kaldığını gösteriyor.

Bu işbirliği aynı zamanda yabancı bir şirketin Çin’de üretilen daha fazla elektrikli aracı ihraç etme planlarının son örneklerinden biri oldu. Bu strateji, Çin’in düşük maliyet avantajı ve gelişmiş teknolojisinden yararlanmayı sağlarken, dünyanın diğer bölgelerindeki fabrikaların pazar payını azaltma riskini de beraberinde getiriyor.

ÜRETİM 2027’DE BAŞLAYACAK

Stellantis, anlaşmanın Hubei eyaletinin elverişli sanayi politikalarıyla destekleneceğini açıkladı. Bu ifade, Avrupa ve ABD’li yetkililer tarafından eleştirilen Çin devlet politikalarının yabancı şirketlere sağladığı avantajlara da işaret ediyor.

Avrupa merkezli otomotiv grubu, Dongfeng’in Wuhan’daki tesisinin 2027’den itibaren kullanılacağını duyurdu. Tesiste Çin pazarı ve ihracat için Peugeot markalı iki yeni enerjili araç ile küresel pazarlar için Jeep markalı iki yeni arazi tipi hibrit model üretilecek.

ÇİN PAZARINDA REKABET SERTLEŞİYOR

Ancak Çin’de satışları artırmanın kolay olmayacağı değerlendiriliyor. Ülkede otomobil satışları bu yıl yavaşlarken, benzinli araç satışlarında sert düşüş yaşandı. Elektrikli araçlardaki büyüme de son beş yıldaki güçlü talep artışının ardından ivme kaybetti.

Aşırı kapasite sorunu ve Çin’deki sert fiyat savaşının yanı sıra, Çinli tüketicilerin yabancı markalara ilgisinin azalması dikkat çekiyor. Bunun sonucunda yabancı markaların iç pazardaki payı, 2020’deki yüzde 64 seviyesinden geçen yıl yaklaşık yüzde 30’a geriledi.

STELLANTIS VE DONGFENG İLİŞKİSİ YENİDEN GÜÇLENİYOR

Anlaşma, Stellantis ile eski ortağı Dongfeng arasındaki ilişkinin yeniden canlandığını gösterdi. Dongfeng, Avrupa merkezli otomobil üreticisindeki hissesini korumaya devam ediyor.

Bu gelişme, Stellantis’in Çinli Leapmotor ile ortaklığını genişleteceğini açıklamasından yalnızca bir hafta sonra geldi. Bu kapsamda Avrupa şirketi, İspanya’daki iki fabrikasından birini uygun fiyatlı elektrikli araçlarda uzmanlaşan Çinli gruba devredecek.

Stellantis ayrıca Dongfeng ile işbirliğini Avrupa’daki üretime taşımak için ayrı görüşmeler yürütüyor.

Stellantis ile yapılan ortaklık, Dongfeng açısından nadir görülen olumlu gelişmelerden biri olarak değerlendiriliyor. Geleneksel Çinli otomobil üreticisi, birçok yabancı grup gibi BYD ve Leapmotor gibi yeni nesil elektrikli araç teknolojilerini benimseyen girişimlerin gerisinde kalmış durumda.

