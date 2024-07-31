FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Sürücüler dikkat! Listede sizin de aracınız olabilir! Tesla 1,8 milyonun üzerinde aracını geri çağıracak!

Sürücüler dikkat! Listede sizin de aracınız olabilir! Tesla 1,8 milyonun üzerinde aracını geri çağıracak!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
31.07.2024 10:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç sürücüleri dikkat! Yazılım krizi bu kez Tesla'yı vurdu. Tesla, sürücünün görüşünü engelleyebileceği ve kaza riskini artırabileceği sorun nedeniyle 1,8 milyonun üzerinde aracını geri çağıracak. Modeller belli oldu.

Sürücüler dikkat! Listede sizin de aracınız olabilir! Tesla 1,8 milyonun üzerinde aracını geri çağıracak!

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın, araç kaputunun açılarak sürücülerin görüşünü engellemesine neden olabilecek bir yazılım sorunu nedeniyle ABD'de 1,8 milyonun üzerinde aracını geri çağıracağı bildirildi.

HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, söz konusu kararın 2021-2024 yılları arasında üretilen Model 3, Model S, Model X ve 2020-2024 yılları arasında üretilen Model Y araçları kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, 1,8 milyonun üzerinde aracın çağırılacağı duyuruldu.

KAZA RİSKİNİ ARTIRABİLİR

Yazılım sorunu nedeniyle açık kaputun algılanamayabileceği belirtilen açıklamada, kaputun tamamen açılarak sürücünün görüşünü engelleyebileceği ve kaza riskini artırabileceği kaydedildi.

Açıklamada, Tesla'nın buna yönelik bir yazılım güncellemesi yayınladığı bilgisi paylaşıldı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Express
Erken emeklilikte kurtarıcı formülErken emeklilikte kurtarıcı formül
Anahtar Kelimeler:
Model Araç Tesla
En Çok Okunan Haberler
Hamas lideri İsmail Haniye Tahran'da, İsrail hava saldırısıyla öldürüldü

Hamas lideri İsmail Haniye Tahran'da, İsrail hava saldırısıyla öldürüldü

Evine gelen misafirlerin söylediklerine dayanamadı, ailesine ses kaydı gönderdi: 'Beni bulmak isterseniz denizin dibine bakın'

Evine gelen misafirlerin söylediklerine dayanamadı, ailesine ses kaydı gönderdi: 'Beni bulmak isterseniz denizin dibine bakın'

Ev almak isteyenleri sevindirecek haber SGK'dan geldi! 400 bin TL faizsiz kredi desteği! İşte şartlar...

Ev almak isteyenleri sevindirecek haber SGK'dan geldi! 400 bin TL faizsiz kredi desteği! İşte şartlar...

Erdoğan sinyali vermişti! SGK belediyelere yönelik haciz işlemine başladı!

Erdoğan sinyali vermişti! SGK belediyelere yönelik haciz işlemine başladı!

Hangi emekliye ne kadar fark ödenecek?

Hangi emekliye ne kadar fark ödenecek?

En ucuzu bile 750 bin lira olunca ikinci el otomobilin pabucu dama atıldı

En ucuzu bile 750 bin lira olunca ikinci el otomobilin pabucu dama atıldı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocslarda 1000 TL altı fiyatlar

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocslarda 1000 TL altı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.