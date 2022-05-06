FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Talep her geçen gün azalıyor! Satışları durma noktasına geldi

Talep her geçen gün azalıyor! Satışları durma noktasına geldi

06.05.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci el araç piyasasındaki hareketlilik yerini sakinliğe bıraktı. Otomobil piyasası değişik bir süreçten geçiyor. Normal şartlarda araçların fiyatı arttıkça satışları azalırken, son zamanlarda durum bunun tam aksi yönde oluştu. Araç almaya gelen vatandaşlar ya en ucuzlarını ya da lüks sınıfı tercih etti. Bununla beraber orta sınıftaki araçların satışı ve talebi günden güne azaldı.

Talep her geçen gün azalıyor! Satışları durma noktasına geldi

Son zamanlarda sık sık gündeme gelen ikinci el araç piyasası, alışılagelmişin dışında bir süreçten geçiyor. Normal şartlarda araçların fiyatı arttıkça satışları azalırken, son zamanlarda durum bunun tam aksi yönde oluşuyor. Fiyatı düşük olan alt sınıf araçlara talep halen yoğun şekilde devam ederken sirkülasyon devamlılığını koruyor. Üst sınıf olarak değerlendirilen 1 milyon liradan yüksek fiyatlı araçlarda ise talepler eskiden olduğu gibi aynı hızla devam ediyor. Fakat orta sınıf olarak değerlendirilen 400-900 bin lira aralığındaki araçların satışları neredeyse durma noktasına geldi. Araç almaya gelen vatandaşlar ya en ucuzlarını ya da lüks sınıfı tercih ediyor. Böylelikle orta sınıftaki araçların satışı ve talebi günden güne azalıyor. Galericiler tarafından da beklenmeyen durum karşısında esnaf, şaşkınlığını gizleyemiyor.

ikinci-el5

"ORTA GRUPTA SATIŞLAR YAVAŞLADI, BİZ DE ANLAMIŞ DEĞİLİZ"

Eskişehir’de 30 yılı aşkın süredir galericilik yapan Yılmaz Yalçınkaya, orta seviye araçların bir süredir rağbet görmediğini belirtti. Durum karşısında esnaflar arasında da bir şaşkınlık oluştuğunu belirten Yalçınkaya, “Alt kesimlere hitap ediyoruz artık. 50 ile 100 bin lira civarındaki araçlar artık kalmadı neredeyse fakat hala rağbet var. Pazarda devamlı 50 bin ile 100 bin lira civarındaki arabalar satılıyor. Bizim galerilerde 150 ile 250 bin aralığındaki araçlar satılıyor. Ucuz araçlar buralarda nadiren oluyor. 1 milyon liranın üzerindeki araçların da alıcısı rahatlıkla bulunabiliyor. 250 bin ile 1 milyon lira arasındaki araçlar genelde 500 ile 600 bin lira civarlarında kalıyor. Bu fiyatlardaki araçlar rağbet görmüyor, satışları yavaşladı. Yani 1 milyon liranın üstündeki değerde araçlar rahat satılırken 300-400 bin liranın üstündeki araçların satışları yavaşladı. Orta grupta satışlar yavaşladı, biz de anlamış değiliz. Bu piyasada ne olacağı belli değil. Mal bulmakta sorun oluyor. Bayram öncesi araç bulamıyoruz. Galerilerde de araçlar azaldı. Bayramdan sonraya bakacağız artık. Herkes bayram öncesi aracını elinde tutuyor” dedi.

"ARAÇ ALIŞVERİŞLERİ DURMA NOKTASINA GELDİ"

Belli sınıflara yönelik pazarın devam etmesine rağmen orta sınıf araçların alışverişinin neredeyse durma noktasına geldiğini belirten Selahattin Çağlayan, şu ifadeleri kullandı:

“Gıda dışındaki alışverişlerde halkın alım gücü düştüğü için doğal olarak eski sirkülasyon söz konusu değil. Aslında otomobil bir ihtiyaç ve insanlar ihtiyaçlarını erteliyorlar. Bu ihtiyacı yok sayamazlar. Doğal olarak şu anda ekonomisi daha küçük olan vatandaşların talep ettiği 50 bin ile 150 bin lira arasındaki araçlara talep var. Bunlar da tabi ki öngörüldüğü şekilde değil, daha düşük seviyede. Bu fiyatların üzerindeki araçlarda insanlar ihtiyaçlarını erteleyebiliyorlar. Araç alışverişleri durma noktasına geldi.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2. el otomobil piyasası hareketlendi!2. el otomobil piyasası hareketlendi!
40 milyon metreküplük su havzası bulundu40 milyon metreküplük su havzası bulundu
Altın ve dolarda Fed fiyatlaması başladı! Altın ve dolarda Fed fiyatlaması başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Özdağ'dan çok sert sözler! 'Ölene kadar...'

Özdağ'dan çok sert sözler! 'Ölene kadar...'

Rus sevgilisine evlenme teklif etti, aldığı cevapla şok oldu!

Rus sevgilisine evlenme teklif etti, aldığı cevapla şok oldu!

Emekli ve memur maaş zammı netleşiyor! Son rakamlar...

Emekli ve memur maaş zammı netleşiyor! Son rakamlar...

Araç sahipleri dikkat! Motorin ve LPG fiyatları...

Araç sahipleri dikkat! Motorin ve LPG fiyatları...

Otogaza indirim geldi! İşte yeni fiyatlar

Otogaza indirim geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya yeni zam! En ucuz sigara...

Sigaraya yeni zam! En ucuz sigara...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Covid-19 ile ilgili ürküten rakamlar: 15 milyon can kaybı!

Covid-19 ile ilgili ürküten rakamlar: 15 milyon can kaybı!

Öğretmenin ifadesi ortaya çıktı! “Sadece hazırladım”

Öğretmenin ifadesi ortaya çıktı! “Sadece hazırladım”

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Markete girip gıdalara kan enjekte etmişti! Davası sonuçlandı

Markete girip gıdalara kan enjekte etmişti! Davası sonuçlandı

Canan Karatay üstüne basa basa önerdi: Ürememize...

Canan Karatay üstüne basa basa önerdi: Ürememize...

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.