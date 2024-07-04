Tasarruf edeyim derken 100 binlik olmayın... 'Eco mod' ve Start-stop'a dikkat: Hem cebe hem araca zarar

Akaryakıt fiyatları, otoyol ve otopark ücretleri, kasko, sigorta derken bir aracın masrafı alıp başını gidiyor. Artan fiyatlar karşısında bir şekilde tasarruf etmek isteyen araç sahipleri ise yöntemler arıyor. Özellikle otomobil sahiplerinin en çok kullandığı tasarruf yöntemlerinin başında ise araçlardaki 'ekonomik mod' ve 'start-stop' özellikleri geliyor.

YERİNDE KULLANILMAZSA, FAYDADAN ÇOK ZARARI VAR!

İkisi de yakıt tasarrufu için en çok tercih edilen yöntem olsa da doğru ve yerinde kullanılmazsa fatura sürücüye daha pahalıya patlıyor. Hatta ilk hasar motorda başlıyor.

MOTORA ZARAR VEREBİLİR

ATV Haber'e konuşan sürüş eğitmeni Rıdvan Kayacı, "Motorun kendi iç hacminde kapasite azaltmasına, yakıtın daha fazla yakılmasına, yağlama yakılmamasına ve sıkıştırarak da bir takım filtrelerimizin tıkanmasına sebep olur." dedi.

İleri sürüş teknikleri uzmanı Serkan Çabuş ise "Devir saati binden, dört bin devire kadar beş bin devire kadar da çıkabiliyor. Biz sürekli düşük devirlerde kullandığımız zaman, yüksek devire geçtiğimiz zaman tabii ki motorda ister istemez bir aşınmaya da sebep olabilir bu. Uzun vadede motorumuzu da yormuş olabiliriz." diye konuştu.

ARAÇ SAHİBİNE ZARARI EN AZ 100 BİN TL

Ekonomik mod, adından da anlaşılacağı gibi daha az yakıt tüketilmesini sağlarken, uzmanlar uzun yolda işlerin değiştiğini söylüyor. Örneğin; şehirler arası kullanımda araç sahibine zararı en az 100 bin TL.

"PERFORMANSI ARTIRMAZ, AZALTIR"

Sürüş eğitmeni Kayacı, "Ekonomik modda hızlı gitmek istersek bu aracı performansını artırmaz, azaltır ve araca ekstra bir yük bindirir. Bu da aracımızın motoruna zarar verir" dedi.

"START-STOP ÖZELLİĞİ MEKANİK OLARAK ZARARLI"

Start-stop özelliği devredeyken, araç her durduğunda motor da otomatik olarak duruyor. Amacı yakıt tasarrufu olan söz konusu özelliğin de araca zarar verebileceğini söyleyen Kayacı, "Bu durma çalışma, stop etme esnasında aracınıza mekanik olarak zarar veriyor. Bunu mümkün olduğu kadar az kullanmak gerekiyor" dedi.





