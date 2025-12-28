FİNANS

'Telefonlarımız çalmıyor' 2. el araçta harçsız son günler

İkinci el araç alım satımında yeni bir dönem başlıyor. Harçsız satış için ise şu anda son günlere girildi. Yılbaşından itibaren araç satışında harç oranı binde 2 olarak belirlenirken ödenecek tutar da 1000 liradan az olmayacak. Peki, 2 milyon TL'lik bir araç satın alan ne kadar ödeme yapacak? Diğer yandan ikinci el araç piyasasındaki son durum da merak ediliyor. Bununla ilgili "Şu anda telefonlarımız çalmıyor" çıkışı geldi.

Hande Dağ

İkinci el araç alım satımında harç uygulaması yılbaşından itibaren başlıyor. Araç tescil ve satışında harç oranı binde 2 olarak belirlendi. Ödenecek tutar 1000 liradan da az olmayacak. Peki, uygulamanın ayrıntılar neler, ikinci el piyasasında son durum ne? İşte detaylar...

2 MİLYONLUK OTOMOBİLİN HARÇ BEDELİ

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan kişi "Noterlerde araç kasko bedelinin binde ikisi kadar bir ek ücret alınacak" ifadelerini kullandı. Yeni yılla birlikte ikinci el araç alım satımında harç dönemi başlıyor. Oran binde 2 olarak belirlendi. Haberde örnek olarak; 2 milyonluk bir otomobil alacak kişi için ödeyeceği harç bedelinin 4000 TL olacağı belirtildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı; ödenecek tutar 1000 liradan az olmayacak. Haberde örnek olarak; 450 bin liraya bir otomobil alındığında binde ikisinin 900 TL'ye geldiği ancak 1000 liranın altında ödenemeyeceği için o otomobile harç parası olarak da 1000 TL ödeneceği aktarıldı.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticari yetki belgesi bulunanlarsa yapılan satışlarda harç parası ödemeyecek. Haberde mikrofon uzatılan kişi "Kar marjımız var. Bu kar marjını biz devletimize yüzde 20 olarak zaten vermek zorundayız. Bundan dolayı biz ödemiyoruz" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ EL PİYASASINDA SON DURUM

İkinci elde durumun nasıl olduğu sorulan kişi "Şu anda sıfır kampanyadan dolayı ikinci el çok durgun. Biz ortalama şu an 10 günden beri bir araç satabildik. İnşallah biz de faizlerin düşmesini bir an önce bekliyoruz. Ortalama stoklarımızda 55 tane araç var ama şu anda telefonlarımız çalmıyor" şeklinde konuştu.

