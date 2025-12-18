İkinci el araçta çarpıcı uyarı 'Bugün almak çok daha iyidir'

Araç satın almak isteyenler ikinci el araç piyasasındaki son durumu yakından takip ediyor. Özellikle ikinci el araba almak için doğru zaman mı sorusunun yanıtını araştırılıyor. Son dönemde fiyatlarda yaşanan hareket merak edilirken araç alacakların aklındaki en önemli konu ise araç almanın ne zaman daha mantıklı olacağı sorusu. Uzman isimden önemli yorumlar geldi.

ŞU ANDA İKİNCİ EL OTOMOBİL ALMAK MANTIKLI MI?

A Haber yayınında konuşan otomotiv uzmanı Göksel Erkoyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Kesinlikle mantıklı. Hatta şunu söyleyebilirim. Bugün almak Ocak ayında almaktan çok daha iyidir kesinlikle. Hatta şunu da belirtmiş olalım. Özellikle sıfır araçlardaki kampanyalar, işte indirimler gibi açıklamalarla, sıfır arabaya doğru ciddi bir eğilim var. Ama tabii burada şunu es geçmemek lazım. Araba fiyatları birbirine entegredir. Yani bir 0 kilometre bir aracın düştüğü yerde ikinci el aracın düşmemesi söz konusu değildir. Beraber hareket ettikleri için burada sıfır araba alırken oradaki fiyatları incelerken ikincide de ciddi fırsatlar var bahsettiğimiz dönem içerisinde. Çünkü birbirine entegre gittiği için bunları da göz ardı etmesinler. Hatta şunu söyleyebilirim. Özellikle 0-3 yaş grubundaki araçlarda, fiyat makası dediğimiz yerde ciddi farklılıklar olabiliyor. Yani bugün 10 lira olan bir 0 km aracın birim anlamında söylüyorum, 7 liraya aynı modelde belki biraz kilometreli bir arabayı almak büyük ihtimaller arasında. Bunu şunun için söylüyorum;

0 kilometre arabaya odaklanırken ikinci eldeki fırsatları da kaçırmamalarını tavsiye ederim açıkçası.

FİYATLARLA İLGİLİ BEKLENTİLER

Demin de söylediğim gibi yani hep birbirine bağlı orantılı. İkinci el fiyatları zaten sıfırdaki fiyatlarla eşleştiriliyor ve buna göre belirleniyor. Buradaki sıfır arabalardaki düşüş buna da sirayet ettiği için buradaki oranlamalar sıfır arabayla beraber hareket edecek. 2025'te şu an aralıkta nispeten diğer aylara göre sıfırlardaki fiyatlar yıl sonu kampanyalarından olsun, hedefleri tutturma dolayısıyla, distribütörlerin yapmış olduğu hedeflerin bir şekilde stokların eritilmesine yönelik fiyatlardaki indirim aynı şekilde ikinci elde yansıyacak. Ocak ayında biz Aralık ayındaki fiyatlardan biraz daha yüksek fiyatlar bekliyoruz açıkçası. Bu da doğal olarak ikinci evdeki fiyatların da biraz daha buraya entegre olmasını gerektirecek. Ocakta biraz daha fiyatlar yükselir ama bu da işin yavaşlamasına sebep olur. Buradaki dinamikler birbirini bulacaktır. Evet, ocakta biraz daha yüksek fiyatlarla karşılaşmamız söz konusu.

ARAÇ ALACAKLAR FİYATLARDA HANGİ KRİTERLERE DİKKAT ETMELİ?

Araç alırken marka model konuşamıyoruz ama şöyle durumlar var. Bunları belki bir alt metin olarak söylersek belki bunu anlatmış olabiliriz. Şu an ÖTV matrahı dediğimiz bir uygulama var. 0 kilometre araçlarda. Mesela markasız konuşacağız mecburen, %25 ÖTV diliminde olan ama bir matrah yani ufak bir zamla %55 ÖTV matrahına çıkabilecek elektrikli otomobiller. Keza %80 diliminde olan fosil yakıtlı araçlar var. Çok sınırdalar. Bunlar küçük bir zamla %100 oranlamalara çıkabilecekler. Buradaki imkanları incelerlerse oradaki fırsatlar sadece zam olarak düşünmeyin, oraya gelecek bir birim zam ÖTV'yi de %100 arttıracağı için orada %20 gibi matraha göre %20 gibi avantaj sağlanabilir. Oradaki modelleri irdelerlerse bunlar çok daha kazançlı işler yaparlar. Onu söyleyebilirim"