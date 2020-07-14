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Temmuz ayı kampanyaları açıklandı! Bunlara bakmadan araç satın almayın...

OTOMOTİV HABERLERİ  | 14.07.2020 09:56 | Son Güncelleme

Covid-19 pandemisi nedeniyle yavaşlayan ve daralan otomotiv sektörü normalleşme adımlarıyla beraber tekrar yükselişe geçti. Bankalarla anlaşma yapan otomotiv firmaları sayesinde düşük faiz oranları ya da sıfır faizle araba sahibi olanların sayısı haziranda yüzde 60 oranında arttı, temmuzda daha da artması bekleniyor. Peki, 2020 Temmuz ayı için devam eden kampanyalar neler?

Temmuz ayı kampanyaları açıklandı! Bunlara bakmadan araç satın almayın...

Pandeminin sektörleri daraltması, haziran ayındaki normalleşme adımları sayesinde piyasaların hareketlenmesiyle beraber durdu. Devlet bankalarının ve özel bankaların özellikle taşıtlar için verdiği düşük kredi faiz oranları sayesinde otomotiv sektörüne can suyu verildi. Taşıt kredilerindeki indirimlerin ardından vatandaşlar kendilerine en uygun otomobili almak için araştırma yapmaya başladı. Sizin için bankaların faiz oranlarını ve 2020 Temmuz ayı sıfır araç kampanyalarını inceledik.

KAMU BANKALARININ TAŞIT KREDİSİ PAKETLERİ NELER İÇERİYOR?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, otomotivde yerli üretimi desteklemek için özel kredi paketleri hazırladı. Üç kamu bankası anlaşmalı markalardan araç alana yüzde 0.49 ve yüzde 0.69 oranında faiz oranı uygulayacak. Binek araçlar için Honda, Renault Mais, Fiat ve Hyundai gibi yerli üretim otomotiv markaları desteklenecek. Ticari araç kampanyası için Otokar, BMC, Isuzu, Karsan Temsa, Fiat ve Ford belirlendi.

Üç kamu bankasının ortak açıklamasına göre:

Binek araçlar için 50-120 bin TL arasında kredi için 18-36 ay vadeli
Ticari araçlarda 72-500 bin TL arasında kredi için 30-60 ay vadeli yüzde 0.49 ve yüzde 0.69 arasında faiz verecek.
İlk ödeme 6 ay ertelenebilecek.
2020 TEMMUZ AYI SIFIR ARAÇ KAMPANYALARI NELER?

AUDI:

Ay sonuna kadar devam edecek kampanyada:

Audi Q2 30 TDI 116 hp Design/Sport S tronic
Audi Q2 35 Turbo FSI 150 hp Design/Sport S tronic modelleri için vdf'den çekeceğiniz 70 bin TL kredide yüzde 0.49 faiz oranı geçerli.

CITROEN:

Berlingo'ya özel kampanyayla Citroén C5 Aircross SUV modelini 40 bin TL kredi için 48 ay vadeli yüzde 0.79 faiz oranıyla alabilirsiniz. Ayrıca 80 bin TL için 24 ay vadeli yüzde 0.79 faiz fırsatı mevcut. Kredi kullanmak istemezseniz 6000 TL'ye kadar nakit indirimi yapılıyor.

KIA:

Kia "Şimdi Al Ekimde Öde" kampanyasıyla:

Sportage, XCeed, Ceed ve Niro'da 70 bin TL'ye
Picanto'da 40 bin TL'ye 18 ay vade ve yüzde 0.69 faizle
Stonic ve Rio modellerini 50 bin TL'ye 18 ay vadeli yüzde 0.69 faizle
Bongo modelini ise 40 bin TL'ye yüzde 0 faizle 12 ay vadeli satışa sunuyor.
OPEL:

Astra HB 2020 serisi 60 bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde 0 faiz imkanıyla sunuyor. 120 bin TL'ye yüzde 0.69 faizli özel kredi paketleri de var.

TOYOTA:

Toyota Hilux'lar 100 bin TL'ye 12 ay vade ve yüzde 0 faiz oranıyla satılıyor. Türkiye'de üretilen:

Corolla Flame
Corolla Flame X-Pack
Corolla Passion
Corolla Passion X-Pack ve tüm C-HR modelleri için kamu bankası kampanyaları geçerli.
Marka fark etmeksizin eski aracınızla takas imkanı da var.

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