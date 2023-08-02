Temmuz’da 627, toplamda 1435 T10X! Togg teslimatlarında rakamlar duyuruldu: Elektrikli SUV’da lider oldu

Sıfır otomobilde satış rakamlarının 110 bin adede yaklaşarak 3 yıl aranın ardından tüm zamanların en iyi Temmuz performansı olması bekleniyor. ODMD tarafından satış rakamları bugün açıklanacak. Ancak öncesinde Türkiye’nin otomobili Togg Temmuz ayına ilişkin teslimat rakamalarını açıkladı.

TEMMUZ’DA 627 ADET TOGG TESLİMİ

Yerli otomobil Togg'un teslimatları aralıksız devam ediyor. Temmuz ayında talihlilere 627 adet Togg teslim edildiği açıklandı. Yerli otomobilin bu teslimatla toplamda 1435 rakamına ulaşılarak Elektrikli C-Suv segmentinde pazar lideri konumunun sürdüğü bildirildi.

“LİDERLİĞİMİZİ PEKİŞTİRDİK”

Açıklamada, "Temmuz ayı içerisinde 627 adet teslimat gerçekleştirerek toplamda 1435 adet #T10X’i kullanıcılarımızla buluşturduk. Elektrikli C-SUV segmentinde liderliğimizi pekiştirdik" denildi.



