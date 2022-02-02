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Tesla 54 bin aracını geri çağırıyor! Güvenlik riski…

02.02.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla kendi kendine sürüş yazılımına sahip yaklaşık 54 bin aracını yazılım sorunu nedeniyle geri çağırmaya hazırlanıyor.

Tesla 54 bin aracını geri çağırıyor! Güvenlik riski…

Otomobil devi Tesla Inc, bazı modellerin güvenlik riski oluşturan bazı kavşaklarda tamamen durmamasına neden olabilecek şirketin Tam Kendi Kendine Sürüş (Beta) yazılımına sahip 53 bin 822 ABD aracını geri çağıracak.

Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA), geri çağırmanın bazı 2016-2022 Model S ve Model X, 2017-2022 Model 3 ve 2020-2022 Model Y araçlarını kapsadığını söyledi.

NHTSA, bu özelliğin araçların durmadan tüm kavşaklardan geçmesine izin verebileceğini söyledi. NHTSA, Tesla’nın bir kablosuz yazılım güncellemesi gerçekleştireceğini söyledi. Tesla konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.


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