Tesla 54 bin aracını geri çağırıyor! Güvenlik riski…

Otomobil devi Tesla Inc, bazı modellerin güvenlik riski oluşturan bazı kavşaklarda tamamen durmamasına neden olabilecek şirketin Tam Kendi Kendine Sürüş (Beta) yazılımına sahip 53 bin 822 ABD aracını geri çağıracak.

Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA), geri çağırmanın bazı 2016-2022 Model S ve Model X, 2017-2022 Model 3 ve 2020-2022 Model Y araçlarını kapsadığını söyledi.

NHTSA, bu özelliğin araçların durmadan tüm kavşaklardan geçmesine izin verebileceğini söyledi. NHTSA, Tesla’nın bir kablosuz yazılım güncellemesi gerçekleştireceğini söyledi. Tesla konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.



