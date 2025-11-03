FİNANS

Tesla ile Samsung arasında 3 yıllık anlaşma!

Güney Koreli Samsung SDI, önümüzdeki üç yıl boyunca Tesla’ya toplam 3 trilyon won (yaklaşık 2,1 milyar dolar) değerinde enerji depolama sistemi pili tedarik edecek. Samsung SDI ise konu ile ile ilgili kesin bir karar olmadığını kaydetti.

Ezgi Sivritepe

Güney Kore’nin önde gelen ekonomi gazetelerinden Korea Economic Daily, Samsung SDI ile Tesla arasında büyük bir tedarik anlaşması yapıldığını yazdı.

Habere göre, iki şirket arasında imzalanan anlaşma kapsamında Samsung SDI, üç yıl boyunca Tesla’ya enerji depolama sistemlerinde (ESS) kullanılmak üzere 3 trilyon won (yaklaşık 2,11 milyar dolar) değerinde pil sağlayacak.

SAMSUNG'DAN AÇIKLAMA

Kaynak, anlaşmanın özellikle Tesla’nın enerji depolama ürünlerinde kullanılacak bataryaları kapsadığını belirtti.

Samsung SDI ise konuyla ilgili yaptığı kısa açıklamada, “Henüz kesinleşmiş bir karar bulunmamaktadır” ifadesini kullandı. Tesla cephesinden ise habere ilişkin herhangi bir yorum gelmedi.

