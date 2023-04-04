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Tesla Model Y ile Türkiye'de! Fiyatı ve tarihi açıklandı: Yerli sim kart sürpriz oldu; İstanbul, Edirne, Bolu ve Ankara detayı...

04.04.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla Türkiye piyasasına giriş yaptı. ABD'li elektrikli otomobil devi, bugün itibariyle Türkiye'de araç satışlarına başlandığını duyurdu. İlk olarak Model Y ile yollarda göreceğimiz Tesla'nın satış fiyatları da açıklandı. Servis ve şarj hizmetlerinin de olacağı Tesla'da 'yerli sim kart' ve il detayı dikkat çekti. İlk teslimatların Mayıs ayında yapılacağı Tesla için ön siparişler bugün itibariyle resmen başladı. İşte Türkiye'de satışa sunulan Tesla Model Y ile ilgili detaylar...

Tesla Model Y ile Türkiye'de! Fiyatı ve tarihi açıklandı: Yerli sim kart sürpriz oldu; İstanbul, Edirne, Bolu ve Ankara detayı...

Tesla aylardır beklenen Türkiye hamlesini sonunda yaptı. Dünyaca ünlü ABD'li elektrikli otomobil devi, Türkiye piyasasına resmen giriş yaptı. Markanın ülkede satışa sunulan ilk modeli Berlin fabrikasında üretilmiş olan Tesla Model Y oldu. İlk teslimatların Mayıs ayında yapılacağı Tesla için 10 bin TL karşılığında ön siparişler verilebileceği açıklandı. Tesla'nın 'Supercharger' isimli şarj istasyonları ilk etapta İstanbul, Edirne, Bolu ve Ankara'da toplam 30 noktada devreye alınacak. Ön siparişlerin bugünden itibaren alınacağını duyuran Tesla ile ilgili yerli slim kartı detayı ise dikkat çekti.

TESLA TÜRKİYE FİYATLARI BELLİ OLDU! 3 FARKLI MODEL SEÇENEĞİ

3 farklı güç seçeneği ile satışa sunulan Model Y, giriş versiyonunda arkadan itişli olarak 455 km menzil sunuyor ve 1 milyon 548 bin 732 TL'den satışa sunuluyor.

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Model Y'nin çift motorlu dört tekerlekten çekişe sahip Long Range versiyonu ise, 533 kilometre menzil ile 1 milyon 619 bin 532 TL'den satın alınabilecek.

Tesla'nın Türkiye'deki en pahalı versiyonu ise, Model Y Performance oldu. Çift motorlu dört tekerlekten çekişe sahip otomobil 514 km menzile sahip ve fiyatı da 1 milyon 778 bin 832 TL olarak açıklandı.

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ŞARJ İSTASYONLARI HANGİ İLLERDE OLACAK?

Tesla'nın kurduğu şarj istasyonları da bugün itibariyle faaliyete geçecek.

Tesla'nın 'Supercharger' isimli şarj istasyonları ilk etapta İstanbul, Edirne, Bolu ve Ankara'da toplam 30 noktada devreye alınacak.

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KW BAŞINA 7.30 TL ÖDENECEK

İstasyonlarda Tesla araç sahipleri kW başına 7.30 TL, Tesla olmayan araçlarını şarj etmek isteyenler ise kW başına 8.60 TL ödeyece

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YERLİ SİM KARTI DETAYI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile anlaşmaya vardıklarını belirten Tesla Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer, Habertürk'e yaptığı açıklamada "Otonom sürüşün Türkiye'de kullanımı için araçlarımızda yerli sim kartlar kullanıyoruz" diye konuştu.

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Geçer, yaptığı açıklamada Model Y'deki çok fazla parçanın da Türkiye'den tedarik edildiğine dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Tesla elektrikli otomobil

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