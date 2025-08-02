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Tesla’yı şoke eden karar! Trafik cezası nedeniyle tazminat ödeyecek

Tesla'ya 'otopilot' cezası! ABD'de jüri, Tesla'nın 2019'daki ölümlü kaza için 243 milyon dolar tazminat ödemesini istedi. Jüri, kazada Tesla'nın "otopilot" sisteminin yüzde 33, araç sahibinin ise yüzde 67 suçlu olduğuna karar verdi.

Tesla’yı şoke eden karar! Trafik cezası nedeniyle tazminat ödeyecek

ABD'de jüri, "otopilot" sürücü destek sisteminin 2019'daki ölümlü kazaya yol açtığı gerekçesiyle elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın 243 milyon dolar tazminat ödemesini talep etti.

Miami Federal Mahkemesi jürisi, Florida'nın Key Largo bölgesinde yaşanan kazaya ilişkin görüşünü açıkladı.

Kararda, Tesla'nın "otopilot" sisteminin kazada yüzde 33 oranında sorumlu olduğu belirtilirken, şirketten 243 milyon dolar tazminat talep edildi.

Öte yandan, söz konusu kazada otomobil sürücüsü olan ve telefonuyla uğraştığı için dikkatinin dağıldığını belirten George McGee ise yüzde 67 suçlu bulundu.

Tesla’yı şoke eden karar! Trafik cezası nedeniyle tazminat ödeyecek 1

Söz konusu karar ile Tesla ilk kez "otopilot" sistemi nedeniyle açılan bir davada suçlu bulunmuş oldu. Bu kararın Tesla'nın hisselerini nasıl etkileyeceği ise merakla bekleniyor.

Tesla’yı şoke eden karar! Trafik cezası nedeniyle tazminat ödeyecek 2

NE OLMUŞTU?

Söz konusu kazada McGee'nin kullandığı Tesla markalı otomobil, yıldızları izlemek için dışarı çıkan 22 yaşındaki Naibel Benavides Leon ve erkek arkadaşı Dillon Angulo'ya çarpmıştı.

Kazada Leon yaşamını yitirirken, Angulo yaralanmıştı.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Tazminat Tesla mahkeme karar kaza
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