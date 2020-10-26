Ticaret Bakanlığı’ndan ikinci el araç satışı! İkinci el araba fiyatları ne kadar? İşte ikinci el uygun fiyatlı otomobiller

Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşların gelişmeleri en yakından takip ettiği konulardan bir tanesi de ikinci el araba fiyatları oldu. Sıfır araç üretiminin durması nedeniyle ikinci el araçlara olan talep artınca ikinci el araç fiyatları ciddi oranda artış gösterdi. Bu nedenle araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar bir yandan da ikinci el araba fiyatları düşer mi sorusunun yanıtını arıyor. Piyasada fiyatlarla ilgili olarak ciddi bir düşüş beklenmezken vatandaşlar da araba sahibi olmak için farklı yollar aramaya başladı. Bu konuda detayları araştırılan bir diğer konu ise Ticaret Bakanlığı ikinci el araç satışı oldu. TİCARET BAKANLIĞINDAN İKİNCİ EL UYGUN FİYATLI OTOMOBİLLER Ticaret Bakanlığı tarafından gümrüklerde el konulan araçlar ekonomiye kazandırılması amacı ile e-ihale sistemiyle satışa sunuluyor. Yapılan ihalelerin neticesinde piyasa fiyatının altına alınan araçlar, gerekli işlemler yapıldıktan sonra trafiğe çıkıyor. İhaleye katılmak için eihale.gov.tr adresi ziyaret ediliyor. Ücretsiz olarak sisteme üye olan vatandaşlar, ihaleye yönelik şartları okuyup satın alma işlemini gerçekleştiriyor.

Vatandaşlar, sisteme üye olmadan da araçları ve fiyatlarını görüntüleyebiliyor. Böylece ihaleye çıkan araçlar arasında kolayca seçim yapılabiliyor. Yine de vatandaşların beğenmiş oldukları ve ihaleye çıkan hasarlı araçları ekspertiz raporundan kontrol etmeleri ve imkanları varsa gidip görmeleri daha sağlıklı oluyor. Peki, en uygun ikinci el araba ne kadar? GÜNCEL ARAÇ İHALELERİ İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE KADAR? Vatandaşlara uygun fiyatlı ikinci el araba alternatifi sunan Ticaret Bakanlığı, eihale.gov.tr üzerinden fiyatlarla ilgili inceleme yapılmasına da imkan tanıyor. Sisteme üye olunmadan ihalesi yapılacak araçların bilgileri güncel ihaleler bölümünden üye olmadan da görülebiliyor. Öte yandan açık teklif usulü ile ihalelere verilen tekliflerin görüntülenebilmesi için üyelik hesabı ile giriş yapılması gerekiyor. Araç fiyatları aracın modeline, yaşına ve durumuna göre değişkenlik gösterebiliyor. Ancak en ucuz ikinci el arabalar arayan vatandaşlar için sistemde 20 bin TL’ye dahi araç bulunduğu görülebiliyor. Örneğin 2001 Opel Agila 1.2 için satışa esas bedel olarak 20.900 TL görünüyor. Diğer yandan uygun fiyata ikinci el araba ararken lüks markalara göz atanlar için 2006 Mercedes A150 de 91 bin TL’lik satışa esas bedeli ile dikkat çekiyor.