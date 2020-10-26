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Ticaret Bakanlığı’ndan ikinci el araç satışı! İkinci el araba fiyatları ne kadar? İşte ikinci el uygun fiyatlı otomobiller

OTOMOTİV HABERLERİ  | 26.10.2020 17:30 | Son Güncelleme

Pandemi sürecinde sıfır araç üretiminin durması ikinci el araç piyasasına talebi artırmış, bu da fiyatların artmasına neden olmuştu. Artan ikinci el araç fiyatları konusunda araştırma yapılırken bazı vatandaşlar için ise Ticaret Bakanlığı’nın ikinci el araç satışı önemli bir alternatif oldu. İkinci el araba fiyatları düşer mi sorusuna yanıt aranırken Ticaret Bakanlığı e-ihale sistemiyle araç satışına devam ediyor. Peki, ikinci el araba fiyatları ne kadar? İşte ikinci el uygun fiyatlı otomobiller

Ticaret Bakanlığı’ndan ikinci el araç satışı! İkinci el araba fiyatları ne kadar? İşte ikinci el uygun fiyatlı otomobiller

Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşların gelişmeleri en yakından takip ettiği konulardan bir tanesi de ikinci el araba fiyatları oldu. Sıfır araç üretiminin durması nedeniyle ikinci el araçlara olan talep artınca ikinci el araç fiyatları ciddi oranda artış gösterdi. Bu nedenle araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar bir yandan da ikinci el araba fiyatları düşer mi sorusunun yanıtını arıyor. Piyasada fiyatlarla ilgili olarak ciddi bir düşüş beklenmezken vatandaşlar da araba sahibi olmak için farklı yollar aramaya başladı. Bu konuda detayları araştırılan bir diğer konu ise Ticaret Bakanlığı ikinci el araç satışı oldu.

TİCARET BAKANLIĞINDAN İKİNCİ EL UYGUN FİYATLI OTOMOBİLLER

Ticaret Bakanlığı tarafından gümrüklerde el konulan araçlar ekonomiye kazandırılması amacı ile e-ihale sistemiyle satışa sunuluyor. Yapılan ihalelerin neticesinde piyasa fiyatının altına alınan araçlar, gerekli işlemler yapıldıktan sonra trafiğe çıkıyor. İhaleye katılmak için eihale.gov.tr adresi ziyaret ediliyor. Ücretsiz olarak sisteme üye olan vatandaşlar, ihaleye yönelik şartları okuyup satın alma işlemini gerçekleştiriyor.

Vatandaşlar, sisteme üye olmadan da araçları ve fiyatlarını görüntüleyebiliyor. Böylece ihaleye çıkan araçlar arasında kolayca seçim yapılabiliyor. Yine de vatandaşların beğenmiş oldukları ve ihaleye çıkan hasarlı araçları ekspertiz raporundan kontrol etmeleri ve imkanları varsa gidip görmeleri daha sağlıklı oluyor. Peki, en uygun ikinci el araba ne kadar?

GÜNCEL ARAÇ İHALELERİ

Ticaret Bakanlığı’ndan ikinci el araç satışı! İkinci el araba fiyatları ne kadar? İşte ikinci el uygun fiyatlı otomobiller

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE KADAR?

Vatandaşlara uygun fiyatlı ikinci el araba alternatifi sunan Ticaret Bakanlığı, eihale.gov.tr üzerinden fiyatlarla ilgili inceleme yapılmasına da imkan tanıyor. Sisteme üye olunmadan ihalesi yapılacak araçların bilgileri güncel ihaleler bölümünden üye olmadan da görülebiliyor. Öte yandan açık teklif usulü ile ihalelere verilen tekliflerin görüntülenebilmesi için üyelik hesabı ile giriş yapılması gerekiyor.

Ticaret Bakanlığı’ndan ikinci el araç satışı! İkinci el araba fiyatları ne kadar? İşte ikinci el uygun fiyatlı otomobiller

Araç fiyatları aracın modeline, yaşına ve durumuna göre değişkenlik gösterebiliyor. Ancak en ucuz ikinci el arabalar arayan vatandaşlar için sistemde 20 bin TL’ye dahi araç bulunduğu görülebiliyor. Örneğin 2001 Opel Agila 1.2 için satışa esas bedel olarak 20.900 TL görünüyor. Diğer yandan uygun fiyata ikinci el araba ararken lüks markalara göz atanlar için 2006 Mercedes A150 de 91 bin TL’lik satışa esas bedeli ile dikkat çekiyor.

Ticaret Bakanlığı’ndan ikinci el araç satışı! İkinci el araba fiyatları ne kadar? İşte ikinci el uygun fiyatlı otomobiller

Binek otomobiller arasında popüler marka ve modellerden olan 2006 Volkswagen Golf V ise 60.000 TL satışa esas bedeli ile ihalede yer alıyor. 2002 Audi A4 ise 80.000 TL satışa esas bedel ile sistemde bulunuyor. Sistemde çok geniş fiyat aralıklarında, farklı modellerde, farklı yaşlarda ve hasar durumları birbirinden oldukça farklı olan pek çok araç yer alıyor. Araçlarla ilgili detaylı bilgi ve ihale şartları eihale.gov.tr üzerinden detaylı olarak incelenebiliyor.

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