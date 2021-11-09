Ticaret Bakanlığından ikince el otomobil satışı! 100 bin liranın altında

Ticaret Bakanlığı düzenli olarak ikinci el araç satışı yapıyor. Piyasa fiyatının altında olan bu araçlar ihale yöntemiyle sahiplerini buluyor. Bakanlık farklı modelleri 100 bin TL ve altında fiyatlarla ihale yoluyla satışa çıkardı.

OTOMOBİLLER 100 BİN LİRANIN ALTINDA

Uygun araç almak isteyen vatandaşların sıklıkla takip ettiği Ticaret Bakanlığı tüketicilere harika bir fırsatlar sunmaya devam ediyor.

İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor. Beğenilen arabanın ekspertiz raporuna bakmayı ya da görme imkanı varsa arabayı gidip görmenizde fayda var.

BAKANLIKTA SATILAN İKİNCİ EL ARABALAR

Ticaret Bakanlığının satışa sunduğu ikinci el araçlar ise şöyle;

2005 model Peugeot 307 marka araç 65 bin 500 liradan satışa çıkarıldı.

2005 model Peugeot 807 marka araç 66 bin 250 liradan satışa çıkarıldı.

1999 Opel Vectra model araç 66 bin liradan satışa çıkarıldı.

2007 model Mıtsubishi Grandis marka araç 66 bin 500 liradan satışa çıkarıldı.

2004 model Peugeot 307 marka araç 70 bin liradan satışa çıkarıldı.

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