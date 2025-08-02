Togg'a zam geldi, 2023 yılından beri fiyatı değişmemişti! İşte güncel fiyatlar...

Temmuz ayında otomobiller için ÖTV oranları güncellenmişti. Elektrikli otomobillerde yapılan düzenlemenin ardından fiyatlar da güncellenmeye başladı. Elektrikli otomobil markaları güncel fiyat listelerini açıklarken Togg'dan da yeni fiyat listesi geldi.

TOGG FİYATLARI GÜNCELLENDİ

Aralık 2023’ten bu yana zam yapılmayan T10X modelinde, ÖTV değişikliği sonrası en düşük versiyon 357 bin TL, en yüksek donanım seviyesinde ise 483 bin TL’lik fiyat artışı yaşandı. T10X’in yeni fiyatları V1 standart menzil için 1.862.000 TL; V1 uzun menzil için 2.172.000 TL; V2 uzun menzil için ise 2.363.000 TL şeklinde güncellendi.



EN ÇOK SATILAN ELEKTRİKLİ ARABA OLDU

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından yayınlanan son rapora göre Togg, Haziran ayında 3.098 adet T10X satışı gerçekleştirerek 2025 yılında bugüne kadar 17.101 adet, tüm zamanların toplamında da 66 bin 777 adet satışı ulaşmayı başardı. Söz konusu rakamlarla Togg, Türkiye’de en çok satan elektrikli marka liderliğini sürdürürken, T10X ise SUV sınıfında hem elektrikli hem de içten yanmalı motora sahip modeller arasında segment liderliği koruyor.



ÖTV ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ

Togg fiyatlarındaki artışın temel nedeni ise elektrikli araçlara uygulanan ÖTV oranlarında yapılan değişiklik oldu. Daha önce 160 kW motor gücüne kadar uygulanan yüzde 10 ÖTV oranları kademeli olarak yüzde 25 ve yüzde 55 olarak güncellendi. Bu güncelleme Togg ve aynı sınıfta yer alan rakiplerinde yaklaşık yüzde 25’lik bir fiyat artışını tetiklerken; yayınlanan karara göre elektrikli otomobillerin vergilendirme yapısı ise şu şekilde güncellendi: