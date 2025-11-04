FİNANS

Togg almak isteyenler dikkat! 12 ay vade ile yüzde 0 faizli kredi verilecek, detayları belli oldu

2025 yılının ilk 10 ayında elektrikli otomobil satışında Togg, Tesla'yı sollayarak birinci oldu. Togg'a olan ilgi son sürat devam ederken Kasım ayı kredi kampanyası da duyuruldu. Togg T10X ve T10F modelleri için 800 bin TL'ye varan faizsiz kredi imkanı sunulacak. İşte detaylar...

Togg almak isteyenler dikkat! 12 ay vade ile yüzde 0 faizli kredi verilecek, detayları belli oldu
Ezgi Sivritepe

Elektrikli otomobil markası Togg'a olan rağbet devam ediyor. Elektrikli otomobil sektöründe son sürat yükselişine devam eden Togg için Kasım ayı kampanyası öğrenildi. Togg almayı planlayanlar ise Kasım ayında geçerli olacak olan kampanyanın detaylarını araştırıyor.

Togg almak isteyenler dikkat! 12 ay vade ile yüzde 0 faizli kredi verilecek, detayları belli oldu 1

TOGG ALACAKLAR DİKKAT!

Togg T10F V2 versiyonunda kredi imkanları şu şekilde:

  • 800 bin lira kredi 12 ay vadede yüzde 0 faiz oranıyla aylık 66 bin 667 lira ödemeyle
  • 1.7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,57 faiz oranıyla aylık 71 bin 578 lira ödemeyle
  • T10F 4More için 800 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle aylık 66 bin 667 lira ödemeyle
  • 1.5 milyon lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,52 oranında faizle 71 bin 564 lira ödemeyle

Kurumsal kullanıcılar ise 1 milyon 900 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,75 oranında faizle aylık ödeme 73 bin 644 lira ödeme yaparak T10F V2'yi satın alabiliyor.

Togg almak isteyenler dikkat! 12 ay vade ile yüzde 0 faizli kredi verilecek, detayları belli oldu 2

T10X V2 VE 4MORE KAMPANYASINDA ORANLAR NE?

Togg T10X V2 versiyonunda 800 bin lira kredi 12 ay vadede yüzde 0 faiz oranıyla aylık 66 bin 667 lira ödemeyle, 1.7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,57 faiz oranıyla aylık 71 bin 578 lira ödemeyle, T10X 4More için 800 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle aylık 66 bin 667 lira ödemeyle, 1.5 milyon lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,52 oranında faizle 71 bin 564 lira ödemeyle alınabiliyor.

Kurumsal kullanıcılar ise 1 milyon 900 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,75 oranında faizle aylık ödeme 73 bin 644 lira ödeme yaparak T10X V2'yi satın alabiliyor.

Togg almak isteyenler dikkat! 12 ay vade ile yüzde 0 faizli kredi verilecek, detayları belli oldu 3

TOGG FİYATLARI NE KADAR?

  • Togg T10X, V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 862 bin lira
  • V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 172 bin lira
  • V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 363 bin lira
  • V2 4More Obsidiyen 3 milyon 133 bin 641 liradan satılıyor.
  • T10F V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 878 bin lira
  • V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 188 bin lira
  • V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 363 bin lira
  • V2 4More 3 milyon 133 bin 641 liradan satışa sunuluyor.

Togg almak isteyenler dikkat! 12 ay vade ile yüzde 0 faizli kredi verilecek, detayları belli oldu 4

463 BİN LİRASI OLANA SIFIR TOGG

463 bin lira peşinatı olan kurumsal kullanıcılar, 663 bin lira peşinatı olan bireysel kullanıcılar Togg satın alabiliyor. Kalan kısım kredilendirilerek 48 aya varan vadeyle ödeniyor.
Kaynak: NTV

