Togg CEO'su Karakaş'tan Togg T10F açıklaması! 'Yerden yüksek, SUV olmayan, sportif...' Makam aracı olarak da kullanılacak!

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, son modelleri olan T10F için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirtti. Karakaş, "Yerden yüksek ama SUV olmayan aynı zamanda da sportif bir araç bizi bekliyor. Bu aracın makam aracı olarak da kullanılacağını düşünüyoruz. Farklı segmentlere hitap eden T10F ile TOGG'un rekabet gücü daha da artacak" değerlendirmesini yaptı.

CNBC-e'ye konuşan Karakaş, "Her mühendis böyle bir projede parmak izinin olmasını ister. Biz küresel olarak rekabet edecek bir markayız ama insan kaynağımızı küresel rekabete hazırlayacak vaktimiz de enerjimiz de yok. Dolayısıyla bize gelecek mühendislerin tecrübesini de yanında getirmesine dikkat ediyoruz ve öğrenme arzularına odaklanıyoruz" dedi.

Merkez Bankası adımları sonrası kredi faizlerinin yüksek seviyelere çıkmasıyla otomotiv markaları satışlarında düşüşler başladı. Karakaş, bu noktada çeşitli kampanyalarla tüketici tarafındaki yerlerini güçlendirmeye çalıştıklarını vurguladı. Togg, 800 bin TL yüzde sıfır faiz seçeneğiyle kredi imkanı sunmuştu.

"BELKİ 1-2 SENE ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN SATIŞLARINDA BİR YAVAŞLAMA OLABİLİR"

Karakaş, "Avrupalı olmayanların, özellikle de Çinlilerin elektrikli araçlarda klasik üreticilerden daha iyi oldukları görüldü. Klasik üreticiler de bu rekabet ortamında ellerindeki tüm güçleri kullanıyor. Belki 1-2 sene elektrikli araçların satışlarında bir yavaşlama olabilir ama TOGG gibi şirketlerin Avrupa pazarında yer bulacağını düşünüyorum" dedi.

'4X4 TOGG SATIŞA ÇIKIYOR'

Sene sonunda Avrupa'ya ilk TOGG ihracatının gerçekleşeceğini söyleyen Karakaş, 4x4 araç olarak da bilinen TOGG'un güçlü modelinin önümüzdeki aylarda satışa çıkacağını açıkladı.







