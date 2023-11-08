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Togg’da bir eşik aşıldı! Bakan Kacır açıkladı: İşte banttan inen araç sayısı

08.11.2023 07:32 | Son Güncelleme:
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Türkiye’nin yerli otomobili Togg, yollarda iyiden iyiye artmaya devam ediyor. Bu kapsamda banttan inen araç sayısına ilişkin kritik bir eşiğin aşıldığı öğrenildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Bugün itibariyle banttan inen Togg araçların sayısı 10 bini aşmıştır. Bu 60 yıllık bir hayalin gerçekleşme hikayesidir. Ancak şunu da biliyoruz ki bu büyük başarı hikayesini geleceğe taşımak adına daha yapacak çok işimiz var” dedi.

Togg’da bir eşik aşıldı! Bakan Kacır açıkladı: İşte banttan inen araç sayısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM’de katıldığı Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekilleri tarafından yönlendirilen soruları cevapladı.

Togg aracına yönelik olarak eleştirileri yanıtlayan Bakan Kacır, bugün kişisel hayatta kullanılan teknolojilerin savunma sanayi ve uzay çalışmalarından doğduğunu dile getirerek, “Sadece uzay çalışmalarından güneş panellerinin, biyometrik sensörlerin, su arıtma cihazlarının, kanser araştırmalarında kullanılan birtakım alt sistemlerin çekirdek teknolojilerin geliştirilmiş olduğunu görmemiz mümkün. Türkiye olarak da biz savunma sanayindeki bilgi birikim ve tecrübemizi hızla diğer alanlara transfer ediyoruz” dedi.

TOGG (135)

BANTTAN İNEN TOGG SAYISINI DUYURDU

Yerli otomobil Togg’un bir milli gurur projesi olduğunun altını çizen Bakan Kacır, “Arkadaşlarımdan bilgi aldım. Bugün itibariyle banttan inen Togg araçların sayısı 10 bini aşmıştır. Bu 60 yıllık bir hayalin gerçekleşme hikayesidir” diyerek Togg üretiminde bir eşiğin atlandığını dile getirmiş oldu.

TOGG (98)

OTONOM SÜRÜŞ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

“Ancak şunu da biliyoruz ki bu büyük başarı hikayesini geleceğe taşımak adına daha yapacak çok işimiz var. Tam da bugün çok sayıda vekilimizin gündeme getirdiği savunma sanayindeki bilgi, birikim ve tecrübenin diğer alanlara transfer edilmesi Togg’da somut bir örneğe dönüşmüştür” ifadelerini kullanan Bakan Kacır, “Togg’un Ankara'da kurduğu araştırma merkezinde hâlihazırda 180 mühendisimiz çalışmakta ve bunların 112’si savunma sanayi kökenlidir ve yine bu merkezde yerli ve milli helikopterimizin kontrol bilgisayarlarından elde edilen tecrübe ile şimdi araç kullanıcı arayüzlerini kontrol eden bilgisayar donanım ve yazılımını geliştiriyoruz. Yine bu merkezde askeri hava araçlarımızla edinilen merkezi kontrol bilgisayarı ve otopilot tasarımı tecrübesiyle TOBB’un merkezi kontrol bilgisayarı ve otonom sürüş sistemi tasarımını geliştiriyoruz” diye konuştu.


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