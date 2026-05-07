TOGG'dan 3 yeni model geliyor: Tarih belli oldu

TOGG, CATL'in iştiraki CAIT ile B segmentinde ortak bir platform geliştirmek üzere stratejik bir işbirliği gerçekleştirdi.

TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, TOGG, yeni B segmenti ailesi için stratejik bir anlaşmaya imza attı.

Marka, CATL'in iştiraki CAIT ile ortak platform geliştirmek üzere işbirliği yaptı. Bu doğrultuda TOGG, platformu hazır bir çözüm olarak almak yerine geliştirme sürecine aktif mühendislik katkısı sunarak kendi ürün ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirecek.

Platform teknolojisini CAIT sunarken, kullanıcı deneyimi, ürün gereksinimleri ve dijital mimari tarafında TOGG belirleyici rol üstlenecek. İşbirliği, CAIT'in Bedrock Şasi teknolojisi ile TOGG'un araç geliştirme kabiliyetlerini bir araya getirerek Türkiye pazarı için yeni nesil elektrikli araçların geliştirilmesini de destekleyecek.

Bu kapsamda geliştirilecek üç modelin, 2027 yılı ortasından itibaren kademeli olarak Türkiye'deki kullanıcılarla buluşması hedefleniyor.

"TOGG EKOSİSTEMİNİ VE KULLANICILARIMIZA SUNDUĞUMUZ DENEYİMİ DAHA DA ZENGİNLEŞTİRECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, işbirliğinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Tosyalı, mobiliteyi yalnızca bir ürün kategorisi olarak değil, bütüncül bir teknoloji ve ekosistem meselesi olarak ele aldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda kurduğumuz işbirliklerini klasik tedarik ilişkilerinin ötesine taşıyarak, ortak değer üreten ve geleceği birlikte inşa eden stratejik ortaklıklara dönüştürüyoruz. Hazır bir çözüm yerine tüm geliştirme sürecinin parçası olarak kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına daha iyi karşılık verirken aynı zamanda ülkemizde bu ekosistemin gelişimine de katkı sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de değer yaratan bu tür işbirlikleriyle, farklı segmentlerde yeni çözümler geliştirerek, TOGG ekosistemini ve kullanıcılarımıza sunduğumuz deneyimi daha da zenginleştireceğiz."

"DÜŞÜK KARBONLU MOBİLİTEYE GEÇİŞİ DESTEKLİYORUZ"

CATL Yönetim Kurulu Başkanı Robin Zeng de bu işbirliğinin Bedrock Şasi'nin Çin pazarındaki seri üretim sürecinin ardından küresel ölçekte büyümesi açısından önemli bir kilometre taşı niteliği taşıdığına dikkati çekti.

Zeng, "Aynı zamanda entegre akıllı şasi alanında referans projelerden biri olacak bu işbirliği, küresel iş ortaklarımızı güçlendirerek elektrifikasyon sürecini hızlandıracak ve gelişmekte olan yeni enerji pazarlarında düşük karbonlu mobiliteye geçişi destekleyecek." açıklamasında bulundu.

ORTAK BİR TEKNOLOJİK ALTYAPI İLE İHTİYACA GÖRE TASARIM VE ÜRETİM

Bu arada, Bedrock Şasi, Çin pazarında 2024'te seri üretime geçerek, binek araç markalarına bağımsız bir ürün olarak sunulan entegre akıllı şasinin dünyadaki ilk örneği olarak öne çıkıyor.

Batarya, elektrikli güç aktarma sistemi, termal yönetim sistemi ve şasi kontrol ünitesi gibi temel bileşenleri tek bir platformda bir araya getiren model, yerelleştirme mantığıyla küresel ölçekte uygulanmak üzere geliştirildi.

Bu model, şasi teknolojisi platformunu, endüstriyel tedarik zinciri yapısını ve yerel bir otomotiv markasının operasyonel kabiliyetlerini bir araya getiriyor. Böylelikle ortak bir teknolojik altyapı kullanırken araçların yerel pazar ihtiyaçlarına göre tasarlanıp üretilmesini sağlamak amaçlanıyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

