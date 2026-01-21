Togg'dan beklenen 'ucuz model' müjdesi geldi! "Togg sayısı 100 bini aştı"

Davos Dünya Ekonomik Forumu’nda Bloomberg HT’nin sorularını cevaplayan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Togg Yönetim Kurulu Başkanı olan Fuat Tosyalı, Togg'un gelecek planlarını anlattı.

YOLLARDAKİ TOGG SAYISI 100 BİNİ AŞTI

Togg'un 2025 yılında 40 bin adet üretim yaptığını söyleyen Tosyalı, yollardaki Togg sayısının da 100 bini aştığını açıkladı. Üretim kapasitesinin bu yıl artacağını belirten Tosyalı, 60 bin adet ve üzerinin hedeflendiğini, 2027'nin sonunda da yıllık 100 bin adet üretim hedefine ulaşılmasının planlandığı kaydetti.

HERKESİN ERİŞEBİLECEĞİ YENİ MODEL

Fuat Tosyalı’dan uygun fiyatlı Togg içinde yeni bilgiler geldi. Tosyalı, T10X ve T10F modellerinin ardından 2027 yılında daha geniş kitlelere hitap edecek bir modelin piyasaya sürüleceğini söyledi.

Tosyalı, A segmentinde olması beklenen bu model için T6 ismini kullandı. T6X ve T6F model isimlerini en son Avrupa genelinde tescil ettirdiği, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) kayıtlarında ortaya çıkmıştı. Tescil edilen model isimleri arasında T6X, T6F, T8X, T8B, T8F, T8CX, T10B, T10CX, T12X ve T12F gibi farklı kodlamalar yer alıyor.

STRATEJİ DEĞİŞİYOR: KÂRLILIK İÇİN 'SÜRÜM' MODELİ

Otomotiv dünyasında kârlılığa ulaşmanın yolu yüksek üretim hacminden geçiyor. Togg yönetimi, lüks segmentteki araçlarla marka imajını oturttuktan sonra, daha uygun fiyatlı T6 modeliyle üretim adetlerini artırıp "ölçek ekonomisine" geçmeyi planlıyor.