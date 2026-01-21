FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Togg'dan beklenen 'ucuz model' müjdesi geldi! "Togg sayısı 100 bini aştı"

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, daha geniş kitlelere hitap edecek uygun fiyatlı bir modelin adını ve çıkış tarihini duyurdu. Togg'un 2025 yılında 40 bin adet üretim yaptığını söyleyen Tosyalı, yollardaki Togg sayısının da 100 bini aştığını açıkladı. Fuat Tosyalı’dan uygun fiyatlı Togg içinde yeni bilgiler geldi. İşte detaylar...

Togg'dan beklenen 'ucuz model' müjdesi geldi! "Togg sayısı 100 bini aştı"
Cansu Akalp

Davos Dünya Ekonomik Forumu’nda Bloomberg HT’nin sorularını cevaplayan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Togg Yönetim Kurulu Başkanı olan Fuat Tosyalı, Togg'un gelecek planlarını anlattı.

YOLLARDAKİ TOGG SAYISI 100 BİNİ AŞTI

Togg'un 2025 yılında 40 bin adet üretim yaptığını söyleyen Tosyalı, yollardaki Togg sayısının da 100 bini aştığını açıkladı. Üretim kapasitesinin bu yıl artacağını belirten Tosyalı, 60 bin adet ve üzerinin hedeflendiğini, 2027'nin sonunda da yıllık 100 bin adet üretim hedefine ulaşılmasının planlandığı kaydetti.

HERKESİN ERİŞEBİLECEĞİ YENİ MODEL

Fuat Tosyalı’dan uygun fiyatlı Togg içinde yeni bilgiler geldi. Tosyalı, T10X ve T10F modellerinin ardından 2027 yılında daha geniş kitlelere hitap edecek bir modelin piyasaya sürüleceğini söyledi.

Togg dan beklenen ucuz model müjdesi geldi! "Togg sayısı 100 bini aştı" 1

Tosyalı, A segmentinde olması beklenen bu model için T6 ismini kullandı. T6X ve T6F model isimlerini en son Avrupa genelinde tescil ettirdiği, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) kayıtlarında ortaya çıkmıştı. Tescil edilen model isimleri arasında T6X, T6F, T8X, T8B, T8F, T8CX, T10B, T10CX, T12X ve T12F gibi farklı kodlamalar yer alıyor.

STRATEJİ DEĞİŞİYOR: KÂRLILIK İÇİN 'SÜRÜM' MODELİ

Otomotiv dünyasında kârlılığa ulaşmanın yolu yüksek üretim hacminden geçiyor. Togg yönetimi, lüks segmentteki araçlarla marka imajını oturttuktan sonra, daha uygun fiyatlı T6 modeliyle üretim adetlerini artırıp "ölçek ekonomisine" geçmeyi planlıyor.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gram altın sert yükseldi! İşte çeyrek altın fiyatıGram altın sert yükseldi! İşte çeyrek altın fiyatı
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladıVİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Model togg
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Trump-Erdoğan arasında Suriye görüşmesi

Trump-Erdoğan arasında Suriye görüşmesi

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.