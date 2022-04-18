TOGG’dan yeni paylaşım: Yüzde 92'si tamamlandı

Yerli otomobili TOGG için bekleyiş sürüyor. Tükiye’nin yerli otomobili TOGG’un asfalta çıkması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Togg'un Twitter hesabından Gemlik tesisindeki çalışmalara ilişkin bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Gemlik tesisimizde bu ay boya tesisinin yüzde 96'sı tamamlandı. Gövde tesisinin yüzde 92'si tamamlandı. Montaj tesisinin yüzde 89'u tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımdaki videoda ise şu bilgiler yer aldı:

"Gemlik tesisimizdeki çalışmalar, planlarımız doğrultusunda ilerliyor. Boya tesisinin yüzde 96'sı tamamlandı. Boya tankları ve fırınların testlerine başlandı. 63 bin 933 metre elektrik kablolama yapıldı. 26 bin 711 metre boru hattı döşendi.

Gövde tesisinin yüzde 92'si tamamlandı. Üretim hattı robot yerleşimi tamamlandı. 24 bin 157metre elektrik kablolama yapıldı. 48 bin 684 metre boru hattı döşendi. Montaj tesisinin yüzde 89'u tamamlandı. 29 bin 216 metre elektrik kablolama yapıldı. 53 bin 335 metre boru hattı döşendi."

Gemlik Tesisimizde bu ay;



Boya tesisinin yüzde 96’sı tamamlandı ✅

Gövde tesisinin yüzde 92’si tamamlandı ✅

Montaj tesisinin yüzde 89’u tamamlandı ✅ #YeniLigGemlik#Togg pic.twitter.com/nuyLeH9dAU — Togg (@Togg2022) April 18, 2022

'YÜZDE 92'Si TAMAMLANDI'

Bu doğrultuda Gemlik tesislerinde çalışmalar planlara göre devam ediyor. TOGG’dan yapılan bilgilendirmeye göre Gemlik tesislerinde boya tesisinin yüzde 96’sı, montaj tesisinin yüzde 89’u, gövde tesisinin yüzde 92’si tamamlandı.

2023'ÜN İLK ÇEYREĞİNDE SATIŞA ÇIKACAK

Seri üretim başlangıcının ardından otomobilin yasal mevzuata uygunluğunun tespiti için homologasyon testlerine başlanacak. Testlerin artından TOGG’un 2023’ün ilk çeyreğinde satışa çıkması planlanıyor. (İHA)

