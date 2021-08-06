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“TOGG ile bir otomobilden fazlasını yapacağız”

06.08.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), TOBB ve Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOGG CEO’su Gürcan Karakaş’ı Bursa iş dünyası ile buluşturdu. TOGG’da Bursa sanayiine büyük işler düştüğünü belirten Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bursa’ya bir fabrikadan fazlasını inşâ ediyoruz. Sadece bir üretim üssü değil, teknoloji üssü inşâ ediyoruz” dedi. TOGG CEO’su Gürcan Karakaş da Bursa’dan 30’un üzerinde iş ortakları olduğunu söyledi.

“TOGG ile bir otomobilden fazlasını yapacağız”

BTSO, otomotiv sektörüne yönelik önemli bir organizasyona imza attı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın yönettiği Otomotiv Konseyi sektör toplantısının konuğu, TOBB ve TOGG Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile TOGG CEO’su Gürcan Karakaş oldu. BTSO’nun özellikle otomotiv alanında önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Rifat Hisarcıklıoğlu, sektörlere yönelik projelerinden dolayı BTSO’yu tebrik etti.
Otomotiv sektörünün Türkiye’deki ihracatın lideri olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin en önemli ihraç kalemi otomotiv ve otomotiv yan sanayii. Bununla da gurur duyuyoruz. Bugün Avrupa’nın en büyük tedarikçisi Türkiye oldu. Bunun en önemli merkezlerinden biri, Bursa. Sadece il merkezleriyle değil Bursa’mız tüm ilçeleriyle sanayi devi haline geldi. Bu başarının ortaya çıkmasında il ve ilçe oda borsalara çok teşekkür ediyorum. Çok büyük görev üstleniyorlar” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TOBB genel kurulunda çağrıda bulunmasının ardından yerli otomobil yolculuğuna çıktıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu;

“Arkamızda durursanız biz de varız dedik. Bütün oda ve borsa başkanları, Türk milleti arkamızda. Türkiye’de bir ilk modeli gerçekleştiriyoruz. Üretimde 5 büyük holding bir araya geliyor. Türkiye’de ilk defa herkesin kendi becerisini ortaya koyacağı, kendi alanında başarılı olmuş 5 büyük şirketle bu yola çıktık. Şirketlerimiz Cumhurbaşkanımızın vizyonuna inandılar. Babayiğitlerimizle birlikte uzun ve zorlu yolculuğa çıktık. Eleştirenler oldu, çok az da olsa. Yapamazsınız, kopya yapıyorsunuz diyenler oldu. Biz işimize baktık.”

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"BURSA İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT"

TOGG’un tüm haklarının Türkiye’ye ait olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, Gemlik’te inşaat çalışmalarının devam ettiğini vurguladı. Türkiye’nin Otomobili’nin 2022 yılı sonunda banttan ineceğini, 2023’te satışa sunulacağını dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Bu, ortak bir iş. Her alanda, her bir parçada ilk olarak yerli üretici var mı diye bakıyoruz. Yerlileştirme ve ikinci nesil araç tasarımı süreçlerimiz devam ediyor. Bursa sanayicisine büyük iş düşüyor, büyük bir fırsat var. Bu fırsatı ıskalamamak lazım. Yeni bir iş alanı var. Bu aslında teknolojik bir dönüşüm süreci; otomotiv sektöründe elektrikli ve otonom sürüş teknolojileri. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” ifadesini kullandı.

“TOGG olarak, yola tam gaz devam edeceğiz.” diyen Rifat Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Ona yoldaşlık edecek olanlar da iş dünyası temsilcilerimizdir. Yeni otomotiv liginde, Türk milletinin hayalini hep birlikte gerçekleştireceğiz. Otomotiv sektörü dönüşürken biz de dönüşümü gerçekleştireceğiz. Bir otomobilden fazlasını yapacağız. Bunu yapmak için sıradan bir fabrikadan çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Bu sebeple Bursa’ya bir fabrikadan fazlasını inşâ ediyoruz. Sadece bir üretim üssü değil, teknoloji üssü inşâ ediyoruz. 4. sanayi devrimi, dijital dönüşümün en güzel örneklerini Bursa’da sergileyeceğiz” açıklamalarında bulundu.

"TOGG SEKTÖRLERİ ATEŞLEYECEK"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, küresel rekabette Türkiye’yi dünya ligine taşıyacak yerli otomobil projesinin ekonomideki köklü dönüşümün de başlangıcını oluşturacağını vurguladı.

Başkan Burkay, fikri ve sınai hakları Türkiye’ye ait olan araçla birlikte tüm dünyanın rekabetçi bir Türk markasıyla tanışacağını ifade etti. Yapay zekanın her alanda olduğu gibi otomobillerde de giderek öne çıktığını ifade eden Burkay, “Google, Amazon, Apple gibi dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri de artık otomotiv sektörüne giriş yapıyor. Yeni ekonomide otomotiv endüstrisinde önemli paydaşlardan biri de start-up’lar olacak. Türkiye’nin Otomobili projesindeki teknoloji birikimimiz diğer pek çok sektörün de ateşleyicisi olacak. Sanayimiz tüm unsurlarıyla bir sonraki çağa şimdiden hazırlanmış olacak.” dedi.

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BTSO’nun yerli otomobil üretimi için desteğini açıklayan ilk kuruluşlardan biri olduğunu anımsatan Başkan Burkay, “Konvansiyonel sanayinin orta yüksek ve yüksek teknolojili sanayiye dönüşümü adına 8 yıl önce başlattığımız dönüşüm hamlesiyle Bursa’mıza TEKNOSAB, BUTEKOM, Model Fabrika, GUHEM, MESYEB gibi ileri teknoloji odaklı projeler, insan kaynağına ilişkin yatırımlar ve lojistik imkanlar, Bursa’mızı yerli otomobilin üretim merkezi olmaya aday 26 şehrin önüne taşıdı. Bursa, gelişmiş imalat altyapısını ve yan sanayisini ileri teknolojiye evirerek gücünü Türkiye’mizin milli otomobil üretiminde de en iyi şekilde hissettirecektir. Bu konuda özellikle BUTEKOM çatısı altında faaliyete geçirdiğimiz İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi ile mikromekanik ve mikroelektronik alanlarda Bursa’mıza kazandırmaya hazırlandığımız mükemmeliyet merkezlerimiz, ULUTEK Teknopark’ımız, yerli otomobilimizin teknolojik donanımlarının geliştirilmesi ve otonom sürüş yazılımlarında çok önemli rol oynayacak. İş dünyasının nitelikli insan kaynağı ihtiyacının karşılanması hedefiyle örnek çalışmalara imza atan BTSO Eğitim Vakfı BUTGEM’de, TOGG için gerekli tüm eğitimleri düzenlemeye de hazırız. Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubumuza ve TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na şükranlarımızı sunuyorum” diye konuştu.

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, dünyada elektrikli otomobil satışlarının ve pazar payının arttığını belirterek, 2033 yılında içten yanmalı otomobillerin payının yüzde 50’lerin altına ineceğini söyledi. Ürün çeşitliliğinin artması ve dünya genelinde şarj alt yapısının yaygınlaşmasının elektrikli otomobil satışlarının hacmini ve payını artıracağını kaydeden Karakaş, “Ülkemiz, artan pazar potansiyeli olan, artan talebi karşılayacak yapıya sahip. Türkiye’nin otomotiv merkezlerine baktığımızda o üçgenin içerisindeyiz. Doğru yerde işe başladığımıza inanıyoruz. Türkiye otomotiv pazarı, yüksek büyüme potansiyeli barındırıyor” ifadelerini kullandı.

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"30'UN ÜZERİNDE İŞ ORTAĞIMIZ VAR"

Gürcan Karakaş, fikrî ve sınâî mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmayı ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmayı hedeflediklerini bildirdi. Karakaş, “Üretim başlangıcında, yerlilik oranı için kendimize yüzde 51 oranını söz verdik. 3 yıl içinde yüzde 68’e çıkmayı hedefledik. Burada önemli olan konu, belli başlı dönüşümlerde tedarikçilerimizle birlikte ortak çalışıyoruz. TOGG’da; 30’un üzerinde Bursa bölgesinde iş ortaklarımız var. Bunu da vurgulamak isterim. İş ortaklarımızla dönüşerek ekosistemi büyütmeye devam ediyoruz” dedi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Baran Çelik de konuşmasında otomotiv endüstrisinde fark oluşturacak yeni adımların önemine dikkati çekti. Bu süreçte TOGG’un önemli bir dönüşümün parçası olacağının altını çizen Çelik, “TOGG, bu konuda atılmış en önemli adım. 2023 yılında TOGG’un çıkartacağı yerli ve milli aracımız sahaya inecek. TOGG’un 2023’ten sonra Türkiye otomotiv endüstrisi ihracatının geçmişteki 15 yıllık şampiyonluğunu perçinleyecek verilere büyük katkı sunacağından eminiz. Türkiye’nin otomobilinin dünya yollarında boy göstermesini dört gözle beklemekteyiz” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İHA

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