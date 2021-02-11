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TOGG ile ilgili yeni ayrıntılar! Sürücüsünü yönlendirecek

OTOMOTİV HABERLERİ  | 11.02.2021 16:03 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gemlik'te yapımı büyük bir hızla devam eden Türkiye'nin otomobili TOGG Fabrikasını ziyaret etti. Ayrıca, TOGG ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

TOGG ile ilgili yeni ayrıntılar! Sürücüsünü yönlendirecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG Otomobil Fabrikasını ziyaret ederek, inşaat çalışmaları hakkında şirket yetkililerinden bilgiler aldı. Varank'a Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da eşlik etti.

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1 milyon 200 bin metrekarelik alanda devam eden fabrika inşaat alanında Varank ve beraberindeki heyeti, Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Tacettin Arslan, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Paşa Ağdemir, Ticaret Borsası Başkanı Özden Beki ile Türkiye'nin otomobili girişim grubu TOGG'un yetkililer ile Aydınlar Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Aydın ve firma çalışanları karşıladı.Bakan Varank ve beraberindekiler fabrika inşaatında yaptıkları incelemelerin ardından fabrika alanından ayrıldı.

Şu ana kadar alt yapı çalışmalarında 550 bin metrekarelik alanda kazı, 225 bin metrekarelik alanda dolgu çalışmasının yapıldığı şantiye sahasında 30 bin 900 adet zemin güçlendirme kolonu monte edildi. Boya, enerji ve gövde binalarının alt yapı çalışmaları tamamlandı. Ocak ayında 220 işçinin istihdam edildiği toplamda ise bin 500 işçinin istihdam edileceği üst yapı çalışmaları içinde fabrika sahasında bin 500 kişilik 9 adet yatakhane ile 350 kişilik yemekhane hazırlandı.

TOGG SÜRÜCÜSÜNÜ YÖNLENDİRECEK

Gemlik'teki fabrika sahasında çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, Türkiye'nin otomobili TOGG'un teknolojik alt yapısı da her geçen gün güçlendiriliyor.

Veriyi konfor ve güvene dönüştürme konusunda Türkiye'de öncü olmayı hedefleyen Türkiye'nin otomobili TOGG ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında yapılan meteorolojik verilerin paylaşımına ilişkin protokol sayesinde işlenecek verilerle kullanıcılara hava durumuna göre rota önerileri, yolculuk güzergahlarında ve şarj istasyonlarındaki son hava durumu sunulacak. Bu veriler sayesinde daha doğru güzergah ve menzil tahmini zorlu koşullarda daha güvenli bir sürüş sağlayacak.Uygulama sayesinde araç anlık hava durumu gözlemlerini, saatlik tahminleri ve meteorolojik uyarıları gidilecek rota boyunca hava durumunu, hava durumuna göre rota tercihlerini, güzergah boyunca meteorolojik şartlara göre risk değerlendirmesi ve uygun kıyafet önerilerine kadar tüm verileri sürücü ile paylaşacak.

Kaynak: İHA

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