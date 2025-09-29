FİNANS

Togg'un Almanya fiyatları belli oldu! Satışa çıktı, başlangıç rakamı...

Togg'un Almanya'da satışa sunulan T10X ve T10F modellerinin fiyatları belli oldu. Avrupa pazarına giriş yapan Togg, artık Almanya'da satışta. İşte rakamlar...

Togg'un Almanya fiyatları belli oldu! Satışa çıktı, başlangıç rakamı...
Hande Dağ

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Avrupa pazarına giriş yaparak ilk olarak Almanya'da satışa çıktı. Satışa çıkan Togg T10X ve T10F modellerinin Almanya fiyatları da belli oldu.

NTV'de yer alan habere göre; ihracatına bugün başlanan Togg, artık Almanya'da satışa sunuluyor. Herkesin merak ettiği Togg'un T10X ve T10F modellerinin Almanya fiyatları da açıklandı.

Togg un Almanya fiyatları belli oldu! Satışa çıktı, başlangıç rakamı... 1

İŞTE TOGG ALMANYA FİYATLARI

Buna göre; her iki modelin de arkadan itişli standart menzile sahip V1 versiyonunun fiyatı 34 bin 295 Euro olarak duyuruldu.

T10X ve T10F'nin arkadan itişli, V1 donanım paketli ve uzun menzilli versiyonlarının fiyatı ise 40 bin 118 Euro olarak belirlendi.

V2 donanıma sahip arkadan itişli ve uzun menzilli T10X ve T10F'nin Almanya satış fiyatları ise 41 bin 200 Euro olarak açıklanıyor.

TOGG da ilk etapta bin adet satışa sunulacağı öğrenilirken 600’ünün yıl sonuna kadar kullanıcılarına teslim edileceği kaydedildi.

Trugo uygulaması üzerinden sipariş modeller ve fiyatları şu şekilde:

T10X

V1E RWD Standart Range 34.295 Euro

V1 RWD Long Range 40.118 Euro

V2 RWD Long Range 41.200 Euro

T10F

V1E RWD Standart Range 34.295 Euro

V1 RWD Long Range 40.118 Euro

V2 RWD Long Range 41.200 Euro

Togg'un iki modeli T10X ve T10F, Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldız almıştı. Togg'un kademeli olarak diğer Avrupa ülkelerine açılması planlanıyor.

