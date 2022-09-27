FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? TOGG ne zaman satışa çıkıyor?

TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? TOGG ne zaman satışa çıkıyor?

27.09.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili TOGG'un satış fiyatı ve ne zaman satışa sunulacağı merak ediliyor. İlgiyle takip edilen otomobilin üretime geçmesine yaklaşık 1 ay kalmış oldu. Fiyatının uygun olabileceği ifade edilen TOGG arama motorlarında sıklıkla sorgulanıyor. Peki TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? TOGG ne zaman satışa çıkıyor? İşte merak edilenler ve fiyatı...

TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? TOGG ne zaman satışa çıkıyor?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu adıyla bilinen TOGG otomobili, yakın süreçe üretime geçmiş olacak. Üretim dönemine 1 ay kaldığı bilinen TOGG otomobili hakkında fiyat ve piyasaya sürüleceği tarih merak edilmeye başlandı. Peki TOGG'un fiyatı ne kadar olacak?

TOGG'UN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Türkiye merkezli bir otomobil üretici şirketi olan TOGG, fikrî mülkiyet haklarına sahip olduğu ilk otomobilin 2022 yılının sonunda seri üretime hazır hâle geleceğini açıklamıştı.

Öğrenilen bilgilere göre TOGG otomobilini C-segment SUV modelinin arkadan itişli versiyonları düşük ÖTV diliminde yer alıyor olacak. Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan konu hakkında konuşarak "TOGG, yüzde 10 ÖTV diliminde kesin kalıyor. Biz fizibilite yaparken ÖTV'yi yüzde 7 hesaplamıştık. Üç puanlık bir fazlalık var ÖTV’de" ifadelerini kullandı.

Özilhan, ayrıca fiyat hakkında "Türk vatandaşının ulaşabileceği bir araç düşünüyoruz" diye konuştu. Söz konusu ÖTV dilimine göre hesaplandığında TOGG'un C-segment SUV modelinin 900 bin TL civarında olacağı öngörülmekte.

TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

TOGG, Ekim itibariyle seri üretime geçmeyi planlıyor. Otomobil satışa ise Mart 2023'te çıkacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye’de araba fiyatlarını etkileyecek! Türkiye’de araba fiyatlarını etkileyecek!
EYT ve taşerondan sonra yeni müjde geliyor! Bakan duyurduEYT ve taşerondan sonra yeni müjde geliyor! Bakan duyurdu
TOKİ sosyal konut sonrası evler elde kaldıTOKİ sosyal konut sonrası evler elde kaldı
Anahtar Kelimeler:
togg togg araba
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bağımsızlığını ilan etti: Yeni bir Türk Devleti kuruldu! İlk tanıyan ülke Türkiye oldu

Bağımsızlığını ilan etti: Yeni bir Türk Devleti kuruldu! İlk tanıyan ülke Türkiye oldu

Akaryakıtta görülmemiş indirim!

Akaryakıtta görülmemiş indirim!

Mersin'deki hain saldırı kamerada! Çatışma anı...

Mersin'deki hain saldırı kamerada! Çatışma anı...

EYT'de beklenen haber geldi! Bakan Bilgin duyurdu: Çalışmalar tamamlandı

EYT'de beklenen haber geldi! Bakan Bilgin duyurdu: Çalışmalar tamamlandı

Yapılandırma için kritik tarih belli oldu!

Yapılandırma için kritik tarih belli oldu!

Emeklilik sistemi değişiyor!

Emeklilik sistemi değişiyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

İşte teknoloji milyarderlerinin gizli kaçış planı!

İşte teknoloji milyarderlerinin gizli kaçış planı!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.