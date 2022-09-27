TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? TOGG ne zaman satışa çıkıyor?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu adıyla bilinen TOGG otomobili, yakın süreçe üretime geçmiş olacak. Üretim dönemine 1 ay kaldığı bilinen TOGG otomobili hakkında fiyat ve piyasaya sürüleceği tarih merak edilmeye başlandı. Peki TOGG'un fiyatı ne kadar olacak?

TOGG'UN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Türkiye merkezli bir otomobil üretici şirketi olan TOGG, fikrî mülkiyet haklarına sahip olduğu ilk otomobilin 2022 yılının sonunda seri üretime hazır hâle geleceğini açıklamıştı.

Öğrenilen bilgilere göre TOGG otomobilini C-segment SUV modelinin arkadan itişli versiyonları düşük ÖTV diliminde yer alıyor olacak. Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan konu hakkında konuşarak "TOGG, yüzde 10 ÖTV diliminde kesin kalıyor. Biz fizibilite yaparken ÖTV'yi yüzde 7 hesaplamıştık. Üç puanlık bir fazlalık var ÖTV’de" ifadelerini kullandı.

Özilhan, ayrıca fiyat hakkında "Türk vatandaşının ulaşabileceği bir araç düşünüyoruz" diye konuştu. Söz konusu ÖTV dilimine göre hesaplandığında TOGG'un C-segment SUV modelinin 900 bin TL civarında olacağı öngörülmekte.

TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

TOGG, Ekim itibariyle seri üretime geçmeyi planlıyor. Otomobil satışa ise Mart 2023'te çıkacak.



