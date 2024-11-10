Toyota, Çin pazarında büyümeyi planlıyor! 2030 hedefini açıkladı!

Otomotiv sektörünün önde gelen isimlerinden Japon otomobil üreticisi Toyota, yeni bir stratejiye imza attı. Japon otomobil markası, Çin’deki satış ve üretim operasyonlarını birbirine daha yakın hale getirip yerel yöneticilere geliştirme konusunda daha fazla yetki tanıyarak BYD ve diğer yerel rakiplerle arasındaki rekabeti güçlendirmeyi amaçlıyor. Toyota böylece, Çin’den kademeli olarak çekilen veya üretim kapasitesini azaltan diğer küresel otomobil üreticilerinden ayrılmış olacak.

TOYOTA ÇİN'DEKİ ÜRETİMİYLE REKOR KIRMIŞTI

Toyota, 2022 yılında Çin'de 1,84 milyon araç üreterek bir rekor kırmıştı. Yeni hedef bu rekorun yüzde 63 üzerine çıkacak. Reuters'ın haberine göre şimdilik şirket bu hedefi resmi olarak açıklamadı.

YENİ GİRİŞİMLER DEĞERLENDİRİLİYOR

CNBC-e'nin aktardığına göre Toyota, bazı tedarikçilere bu üretim artışını bildirdi. Şirketin açıklamasında, “Çin pazarındaki yoğun rekabet ortamında çeşitli girişimleri sürekli olarak değerlendiriyoruz” ifadesine yer verildi.

Toyota, Çin’deki iki ortak girişiminin satış ve üretim operasyonlarını birbirine daha yakın hale getirmeyi ve yerel pazarın tercihlerini daha iyi anlamak için Ar-Ge süreçlerini Çin merkezli çalışanlara devretmeyi planlıyor. Bu hamleler, Toyota’nın Çin’deki pazar payını geri kazanmak için yerel çalışanlarına daha fazla güvenmesi gerektiğinin farkında olduğunu gösteriyor.

Geçen yıl Jiangsu’daki Ar-Ge merkezi ve iki yerel ortak girişim arasındaki iş birliğini derinleştireceğini duyuran Toyota, Çin’de üretilen “ikiz araçlar” modelini değiştirerek her araç için üretimi tek bir ortak girişimde toplamayı ve modelleri her iki ortağın bayilerinde satışa sunmayı düşünüyor.

HONDA VE NİSSAN ÜRETİMLERİNİ DÜŞÜRECEK

Öte yandan, Çin'deki yoğun fiyat rekabeti nedeniyle Toyota’nın mali yılın ilk yarısındaki faaliyet geliri, artan pazarlama maliyetleriyle düşüş gösterdi. Aynı rekabet ortamında Mitsubishi Motors Çin pazarından çekilirken, Honda ve Nissan ise üretim kapasitelerini düşürme kararı aldı.