FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Toyota Motor, ABD'de otomobil batarya tesisi kuracak

Toyota Motor, ABD'de otomobil batarya tesisi kuracak

19.10.2021 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toyota Motor'un, lityum-iyon bataryalarının tedarik zincirini genişletmek için ABD'de otomobil batarya tesisi kuracağı bildirildi.

Toyota Motor, ABD'de otomobil batarya tesisi kuracak

Japon üreticiden yapılan açıklamaya göre Toyota Motor North America ile Toyota Tsusho firmaları, ABD'de batarya tesisi kurulmasına yönelik iş birliği yapacak.

2025'TE HİZMETE GİRECEK

2025'te hizmete girmesi ve 2031'e kadar 1,29 milyar dolarlık yatırıma erişmesi planlanan tesis, lityum-iyon bataryalarının tedarik zincirini genişletmeyi hedefleyecek.

Tesisin lokasyonu ve üretim kapasitesine ilişkin bilgi verilmedi.

Kyodo ajansına göre Toyota Motor North America Üst Yöneticisi (CEO) Ogawa Tetsuo yaptığı açıklamada, "Bu yatırım elektrikli araçların ABD tüketicileri için daha uygun fiyatlı hale gelmesine yardımcı olacak." dedi.

Ogawa, karbon emisyonunu düşürmeyi hedefleyen yatırıma yönelik, "Daha önemlisi de mobilitenin geleceğine bağlı Amerikan istihdamını da artıracak." ifadesini kullandı.

Kyodo'nun Toyota'ya dayandırdığı bilgiye göre, Japon firmasının ABD'de sattıklarının yüzde 25'inin elektrikli araçlardan oluştuğu kaydedildi.

Firma tahminlerine göre bu oranın 2030'a kadar yüzde 70'e ulaşması öngörülüyor. (AA)

Dünya devinden 230 milyon sterlinlik yeni yatırım!Dünya devinden 230 milyon sterlinlik yeni yatırım!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asgari ücret ne kadar olacak? Bir sendika daha talebini açıkladıAsgari ücret ne kadar olacak? Bir sendika daha talebini açıkladı
PARTNERSevgilisinin önünde diz çöktü!Sevgilisinin önünde diz çöktü!
Otomobile 'döviz kuru zammı' hazırlığıOtomobile 'döviz kuru zammı' hazırlığı
Anahtar Kelimeler:
Toyota
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

10 ülkenin büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

10 ülkenin büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

ABD'den çok kritik Türkiye ve F-35 açıklaması

ABD'den çok kritik Türkiye ve F-35 açıklaması

Motorine zam üstüne zam! Bu geceden itibaren geçerli olacak

Motorine zam üstüne zam! Bu geceden itibaren geçerli olacak

Elon Musk'tan yeni coin paylaşımı!

Elon Musk'tan yeni coin paylaşımı!

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte sendikaların talepleri

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte sendikaların talepleri

10 milyon dolar değerinde, hedefleri 50 milyon!

10 milyon dolar değerinde, hedefleri 50 milyon!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Benzine 18 kuruş, motorine 41 kuruş zam

Benzine 18 kuruş, motorine 41 kuruş zam

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Türk-İş’ten kritik 2022 asgari ücret mesajı!

Türk-İş’ten kritik 2022 asgari ücret mesajı!

EPGİS Başkanı: ÖTV'nin yansıtılması yüzde 50'ye yakın zam anlamına gelir

EPGİS Başkanı: ÖTV'nin yansıtılması yüzde 50'ye yakın zam anlamına gelir

Bakanlıktan iddialara ilişkin açıklama!

Bakanlıktan iddialara ilişkin açıklama!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.