Trafiğe 1 ayda 94 bin 540 aracın kaydı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ocak sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 artışla 22 milyon 922 bin 164'ten 23 milyon 245 bin 409'a yükseldi. Bunların yüzde 54,1'i otomobil, yüzde 16,4'ü kamyonet, yüzde 14,4'ü motosiklet, yüzde 8,2'si traktör, yüzde 3,6'sı kamyon, yüzde 2,1'i minibüs, yüzde 0,9'u otobüs, yüzde 0,3'ü özel amaçlı taşıtlardan oluştu.

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 94 bin 540 olarak gerçekleşti. Söz konusu taşıtlar içinde otomobil yüzde 69,8 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili, yüzde 16,4 ile kamyonet, yüzde 6,7 ile motosiklet, yüzde 3 ile traktör, yüzde 1,9 ile kamyon, yüzde 1,2 ile minibüs, yüzde 0,7 ile otobüs ve yüzde 0,3 ile özel amaçlı taşıtlar izledi.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 48,8 arttı. Bu artış özel amaçlı taşıtlarda yüzde 134,8, kamyonette yüzde 98,9, kamyonda yüzde 87,2, otomobilde yüzde 58, otobüste yüzde 30,6, minibüste yüzde 24,6 olarak gerçekleşti. Ocakta traktör kaydında yüzde 32 ve motosiklette yüzde 13,9 azalma oldu.