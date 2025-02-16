Trafikte bu hareketi yapanlar dikkat! Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu: "Trafikten men edilecek"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından emniyet ve jandarma trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlere ilişkin verileri paylaştı. Buna göre, 1 Ocak - 14 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlerde “makas atma” ihlali yapan 12 bin 919 sürücüye işlem yapıldı.

Şu anki trafik cezaları kapsamında makas atan sürücüler 46.393 TL para cezasına çarptırılıyor. Yeni düzenleme ile birlikte bu cezaların artırılması ve sürücülerin ehliyetlerinin tamamen iptal edilmesi planlanıyor.

2 MİLYONDAN FAZLA ARAÇ DENETLENDİ

6-13 Şubat tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 2 milyon 948 bin 764 araç denetlendi. Denetimlerde 119 bin 400 sürücü hız ihlali yaparken, 21 bin 955 aracın muayenesinin olmadığı belirlendi. Emniyet kemeri takmayan 23 bin 341 sürücüye ceza kesilirken, 11 bin 477 sürücünün ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi. Ayrıca, 6 bin 660 aracın zorunlu trafik sigortasının bulunmadığı ortaya çıktı. Çakar lamba takarak mevzuata aykırı şekilde araç kullanan 42 sürücü hakkında işlem yapıldı.

"MAKAS ATMAK HAYAT KARARTIR"

Bakan Yerlikaya 1 Ocak - 14 Şubat tarihleri arasında "Makas atma" olarak bilinen art arda birden fazla tehlikeli şekilde şerit değiştirme ihlali ile ilgili toplam 12 bin 919 adet sürücüye/araca işlem yapıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya ayrıca yeni yaptırımları için çalışmaların devam ettiğini belirttiği paylaşımında, "İçişleri Bakanlığı olarak, bu ihlalin ve yol açtığı kazaların önlenmesi amacıyla; idari yaptırımların artırılması, sürücü belgesinin geri alınması ve araçların trafikten men edilmesine yönelik mevzuat çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Unutmayın! Trafikte makas atmak sadece kendi canınızı değil, diğer sürücülerin hayatını da tehlikeye atar" ifadelerine yer verdi.

BAKAN YERLİKAYA'NIN PAYLAŞIMI

(İHA-AA)