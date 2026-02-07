FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Trafikte sıkı fren! Sürücüsüz araçlara izin, kayıt ve ağır cezalar geliyor

Hükûmetin hazırladığı kanun teklifi taslağıyla otonom ve tam otonom araçların trafiğe çıkışı izne bağlanacak. Denetim ve yaptırımların netleşmesi bekleniyor. Buna göre üretici, yazılım sağlayıcı ve araç sahiplerine bakım, veri kaydı ve güvenlik sorumlulukları getirirken, ihlaller için para cezaları ve trafikten men uygulamaları planlanıyor.

Trafikte sıkı fren! Sürücüsüz araçlara izin, kayıt ve ağır cezalar geliyor
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da otopilot modunda olan bir otomobil, ters istikamete girmişti. Otomobilde hasar meydana gelmesi sonrası ilerleyen süreçlerde daha büyük problemlerin ortaya çıkmaması için hükümet kolları sıvadı.

Türkiye gazetesine göre, otonom (sürücüsüz) araçların güvenli ve hukuka uygun biçimde trafiğe çıkmalarına yönelik yeni bir kanun teklifi üzerinde çalışma başlattığı öğrenildi.

Trafikte sıkı fren! Sürücüsüz araçlara izin, kayıt ve ağır cezalar geliyor 1

YOAK TARAFINDAN YÖNETİLECEK

Otonom ve Tam Otonom Araçlar kanun teklifi taslağına göre, bu araçların sadece izin ve deneme süreçlerini değil; kullanım, bakım, veri kaydı, olay ve kazaların bildirilmesi ile sorumluluklarını da kapsayan geniş yükümlülükler getirilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda, her yetkilendirilmiş otonom araç, Yetkilendirilmiş Otonom Araç Kuruluşu (YOAK) tarafından yönetilecek. Bu kuruluşlar araç üreticileri ve yazılım sağlayıcılar tarafından oluşacak. YOAK’ların yetkilendirilmesi ve düzenlenmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda gerçekleştirilecek.
Trafikte sıkı fren! Sürücüsüz araçlara izin, kayıt ve ağır cezalar geliyor 2

120 GÜN PARA CEZASI

Otonom veya tam otonom motorlu bir aracın trafiğe açık alanda denenmesi veya kullanılması için İçişleri Bakanlığına yetkilendirilme başvurusu yapılacak. Bu yükümlülüğün ihlali durumunda sürücüye veya YOAK yetkilisine 120 gün adli para cezası öngörülüyor. Ancak, otonom motorlu aracın kullanılması veya denenmesi otonom sistemin etkinleştirilmesini içermiyorsa yetkilendirme gerekmeyecek. Yetkilendirme başvurusunda hangi şartların aranacağı ve hangi belgelerin talep edileceği henüz netlik kazanmadı.

İLK SEFER 80 BİN TL CEZA

Yetkili sürücü veya YOAK, onaylı deneme ya da özel kullanımda araç ve parçalarını her zaman iyi durumda tutmak ve sistemin zarar vermeyecek şekilde çalışmasını sağlamak zorunda olacak. Bu yükümlülüğe aykırı davranılması halinde ilk seferde 80 bin lira, sonraki ihlallerde 200 bin lira para cezası uygulanması gündemde.
Trafikte sıkı fren! Sürücüsüz araçlara izin, kayıt ve ağır cezalar geliyor 3

HER ŞEY KAYIT ALTINDA OLACAK

Otonom araçların ilgili mevzuata göre bilgi depolayabilen bir veri kaydedici ile donatılması gerekecek. Dijital formatta toplanan veriler, kayıt tarihinden itibaren en az 3 yıl süreyle saklanacak. Kaydedilen herhangi bir bilginin düzenlenmesi, değiştirilmesi ve üzerinde oynanması durumunda 200 bin lira idari, diğer normların ilk ihlalinde 40 bin, sonraki ihlallerinde ise 80 bin lira idari para cezası öngörülüyor.

YENİ BİR BİRİM KURULACAK

Söz konusu taslağa göre, otonom araçların karıştığı olayları teknik şekilde incelemek üzere İçişleri Bakanlığına bağlı Bağımsız Olay İnceleme Birimi kurulacak. Beş farklı alandan uzmanlardan oluşacak bu birim; teknik inceleme, hukuki değerlendirme, olay yeri analizi, veri incelemesi ve tıbbi değerlendirmeleri yapacak. Genel Kolluk ise kazayı ilk inceleyen ve delil toplayan birim olarak bu yapıyla iş birliği içinde çalışacak. Öte yandan, araç sahibi gereken zamanlarda müdahale etmediği, araç otonom modda olsa bile alkol/uyuşturucu etkisi altında olduğu veya yazılımda yetkisiz değişiklik yaptığı durumlarda sorumlu tutulacak.
Trafikte sıkı fren! Sürücüsüz araçlara izin, kayıt ve ağır cezalar geliyor 4

YENİ BİR MADDE EKLENECEK

Taslak teklife göre, TCK ve Karayolları Trafik Kanunu ile ilgili de bazı düzenlemeler yapılması öngörülüyor. Bu çerçevede, TCK’nın “taksirle öldürme” maddesinden sonra “otonom ve tam otonom araçların taksirle ölüme sebebiyet vermesi” başlıklı yeni bir madde eklenmesi düşünülüyor.

TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLURSA…

Buna göre, otonom ve tam otonom araçların taksirle bir insanın ölümüne sebep olması durumunda, 3 aydan 6 aya, aynı şekilde yaralamalara sebebiyet veren durumlarda ise 1 aydan 3 aya kadar adli para cezası verilecek. Trafik Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, otonom ve tam otonom araçlar, tam otonom araç işletenleri ve otonom araç yetkili sürücüleri de hüküm altına alınacak.

Trafikte sıkı fren! Sürücüsüz araçlara izin, kayıt ve ağır cezalar geliyor 5

TRAFİKTEN MEN EDİLECEK

Tescil belgesi ve plakası alma yükümlülüğüne uymayan tam otonom araç işletenlerine de idari para cezası verilecek. Trafik işaret ve kurallarına uyma zorunluluğuna aykırı davranan tam otonom araçların 30 gün süreyle trafikten menedilecek. Suç sayılan fiillerde bulunulması hâlinde, otonom araç yetkili sürücüsüne ceza puanı verilmesi öngörülüyor. Düzenlemeye göre, ceza alan tam otonom araç trafikten menedilecek ve ölümle sonuçlanan trafik kazasına asli kusurlu olarak sebep olan otonom ve tam otonom araçların işletme izinleri süresiz olarak iptal edilecek.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Reddit resmen Türkiye'de! İstanbul'da şirket kurduReddit resmen Türkiye'de! İstanbul'da şirket kurdu
Piyasa fiyatının yarısı olunca kuyruk oldular!Piyasa fiyatının yarısı olunca kuyruk oldular!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
trafik sürücüsüz araç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Galatasaray'dan peş peşe transfer duyuruları! Önce Armando Güner sonra Boey...

Galatasaray'dan peş peşe transfer duyuruları! Önce Armando Güner sonra Boey...

Nagehan Alçı Habertürk'ten kovuldu mu? "Tazminatımı alıp..."

Nagehan Alçı Habertürk'ten kovuldu mu? "Tazminatımı alıp..."

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

"Saatli bombadır" diyerek uyardı! Mert Başaran'dan ezber bozan sözler

"Saatli bombadır" diyerek uyardı! Mert Başaran'dan ezber bozan sözler

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.