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Trafikteki her 3 elektrikli araçtan biri Togg

24.01.2024 13:51 | Son Güncelleme:
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Togg'un da yollara çıktığı 2023 yılında trafiğe kayıtlı elektrikli otomobillerin sayısı bir önceki yıla kıyasla 5,5 katına ulaşarak 80 bin 43'e yükseldi ve trafikteki her 1000 otomobilden 5'i elektrikli oldu.

Trafikteki her 3 elektrikli araçtan biri Togg

Elektrikli otomobillerin kayıtlara girdiği ilk yıl olan 2011'de 24 elektrikli araç trafiğe kayıtlı iken bu sayı 2018'de 952'ye ulaştı. Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısında 1000 barajı 2019'da aşılırken, bu sayı 2020'de 2 bin 797'ye, 2021'de 6 bin 267'ye ve 2022'de 14 bin 552'ye yükseldi. Geçen yıl sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı elektrikli otomobillerin sayısı 2022'ye kıyasla yaklaşık 5,5 katına çıkarak 80 bin 43 oldu.

Geçen yıl sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobil sayısında da 15 milyon barajı aşıldı. Elektrikli otomobillerin kayıtlı otomobiller içindeki payı yüzde 0,5 olarak hesaplandı. Bir önceki yıl bu oran yüzde 0,1'di. Böylece 2022'de trafikteki her 1000 otomobilden 1'i elektrikli iken geçen yıl her 1000 otomobilden 5'i elektrikli oldu.

Trafiğe 2022'de 8 bin 312 elektrikli otomobilin kaydı yapıldı. Bu sayı 2023'te 65 bin 558 olarak hesaplandı. 2022'de elektrikli otomobillerin kaydı yapılan otomobiller içindeki payı yüzde 1,5 iken geçen yıl yüzde 6,9'a çıktı.

TOGG (1)

YAKLAŞIK HER 3 ELEKTRİKLİ ARAÇTAN BİRİ TOGG

Geçen yıl mayısta teslimatına başlanan Togg'da 2023 sonuna kadar 19 bin 583 adet T10X modeli kullanıcılarla buluştu. Kısa sürede yakalanan bu başarıyla Türkiye'de geçen yıl trafiğe kaydı yapılan yaklaşık 3 elektrikli araçtan biri Togg'un T10X'i modeli oldu.

Hibrit türdeki otomobiller de verilere ilk kez 2011'de 23 adetle girdi. Bu sayı 2018'de 4 bin 415'e çıktı. Trafiğe kayıtlı hibrit otomobillerin sayısı 2019 sonu itibarıyla 13 bin 877, 2020'de 33 bin 690, 2021'de 86 bin 682 olarak hesaplandı.

Hibrit otomobil sayısı 2022'de 134 bin 662'ye, geçen yıl 222 bin 328'e çıktı. Bu türdeki otomobillerin toplam içindeki payı 2022'de yüzde 0,9 iken 2023'te yüzde 1,5'e yükseldi.

Geçen yıl trafiğe 87 bin 933 hibrit otomobilin kaydı yapıldı.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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