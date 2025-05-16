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Türkiye'de de satışı var! Dev şirket kullanıcılarına tazminat ödeyecek, nedeni ise belli oldu... Bu iki tarihe dikkat

Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde satışı bulunan Stellantis'in tazminat ödeyeceği öğrenildi. Opel, Citroen gibi araçlarda bulunan Stellantis, 1.0 ve 1.2 litrelik motorlarda onarım masrafı yapan kullanıcıları için maddi tazminat ödeyeceğini açıkladı.

Türkiye'de de satışı var! Dev şirket kullanıcılarına tazminat ödeyecek, nedeni ise belli oldu... Bu iki tarihe dikkat
Ezgi Sivritepe

Peugeot, Opel, Citroen gibi ünlü otomobil gruplarında kullanılan ve popüler olan 1.0 ve 1.2 litrelik PureTech motorlarda bazı sorunlar nedeniyle Stellantis tazminat ödeme politikasını genişletti.Buna göre, önceki nesil PureTech 1.0 ve 1.2 motorlar için garanti uzaması 2024 yılının Mart ayında başlamıştı.

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Buna göre, Mart ayında başlayan uygulama belirli koşullar altında hem parça hem de işçilik için 10 yıl veya 180 bin kilometreye kadar maliyetlerin yüzde 100'ü tazminat kapsamında olacak.

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TAZMİNAT HAKKI VERİLİYOR

1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2024 tarihleri ​​arasında aşırı yağ tüketimi ve/veya triger kayışının erken aşınması nedeniyle bu motorlarda onarım masrafı yapanlar maddi tazminata hak kazanacak.

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Türkiye'de arıza çıkaran ve yüz binlerce lira masraf yapan müşterilerin tazminat taleplerinin nasıl değerlendirileceğine yönelik açıklama henüz gündeme gelmedi.

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1.2 PURETECH MOTORLARA NE OLUYOR?

Triger kayışının dizaynı yağın içinde çalışmasıyla gerçekleştirildiği için ve yağ ile triger kayışının uyumsuzluğu nedeniyle kayış zamanla parçalanarak yağ karteline iniyor. Yağ kartelinden yağ pompası yağı motorun içine pompalarken filtresini kapatan triger kayışının parçacıkları nedeniyle motor yağsız kalıp büyük onarım gerektiren işlemlere tabi oluyordu.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Tazminat Otomobil motor
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