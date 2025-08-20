FİNANS

Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı 290 bine yaklaştı

Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, temmuz sonu itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre, yaklaşık yüzde 120,6 artarak 289 bin 457'ye yükseldi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen ay trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 16 milyon 847 bin 382 olarak kayıtlara geçti.

Karbon emisyonunun diğer yakıt türlerine göre daha az olduğu elektrikli araçlar, şarj istasyonlarının sayısının artmasının da katkısıyla, son 10 yılda önemli oranda artış gösterdi. Söz konusu artışta, Türkiye'nin otomobili Togg'un piyasaya girmesi ve kullanıcı tercihlerinin araç seçiminde bu yöne kayması da etkili oldu.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SAYISI İLK KEZ 280 BİNİ AŞTI

2015'te yalnızca 565 olan trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, haziranda 250 bin barajını aştı. Temmuz 2024'te 131 bin 217 olan trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, Temmuz 2025 itibarıyla yaklaşık yüzde 120,6 artarak 289 bin 457'ye ulaştı.

Temmuz sonu itibarıyla, elektrikli otomobillerin kayıtlı otomobiller içindeki payı, yüzde 1,7 olarak hesaplandı. Geçen yılın sonunda bu oran, yüzde 1,1 olarak kayıtlara geçmişti.

HİBRİT OTOMOBİLLERDE DE ARTIŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Hibrit türdeki otomobillere ilişkin veriler de ilk kez 2011'de 23 olarak paylaşıldı. Bu sayı 2019'da, 13 bin 877'ye çıktı. Trafiğe kayıtlı hibrit otomobillerin sayısı, 2023 sonu itibarıyla 222 bin 328, 2024'te ise 391 bin 296 olarak hesaplandı.

Bu sayı, Temmuz 2025'te 556 bin 995'e çıktı. Bu türdeki otomobillerin toplam içindeki payı, 2024'ün sonunda yüzde 2,4 iken, geçen ay yüzde 3,3'e yükseldi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

