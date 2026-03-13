FİNANS

Türkiye'de fabrika açması bekleniyordu! BYD gözünü o ülkeye çevirdi

Elektrikli otomobil sektörünün dev isimlerinden BYD, Manisa'da yıllık 150 bin kapasiteli elektrikli otomobil fabrikası kuracağı gündemdeydi. Türkiye'de fabrika açma süreci belirsizliğini koruyan BYD'nin başka bir ülkede fabrika kurmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Türkiye'de fabrika açması bekleniyordu! BYD gözünü o ülkeye çevirdi
Cansu Çamcı

Türkiye'de fabrika kurma belirsizliği süren BYD'nin geciken yatırımı Meclis'te de gündem oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, BYD’nin yatırımının teşvik mevzuatı çerçevesinde yakından takip edildiğini belirtti. Kacır, şartların yerine getirilmemesi durumunda yaptırımların uygulanacağının altını çizdi.

"BYD O FABRİKAYI YAPMAZSA DEVLETE O DOLARLARIN HEPSİNİ ÖDEMEK ZORUNDA"

Yıllık 150 bin araç kapasiteli tesisin 2026 sonunda üretime başlaması ve 5 bin kişiye istihdam sağlaması planlanıyordu. Ancak, öngörülen süre kapmasında henüz yatırıma ilişkin bir adım atılamadı. Manisa Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sait Türek, de geçtiğimiz günlerde ‘dünya genelindeki yaşanan olaylar nedeniyle BYD’nin beklediğini belirterek ‘BYD o fabrikayı yapmazsa devlete o dolarların hepsini ödemek zorunda’ açıklamasını yapmıştı.

Türkiye de fabrika açması bekleniyordu! BYD gözünü o ülkeye çevirdi 1

BYD TÜRKİYE YERİNE GÖZÜNÜ BAŞKA ÜLKEYE ÇEVİRDİ!

Çin merkezli otomotiv üreticisi BYD'nin Türkiye'deki fabrika kurma sürecindeki belirsizlik devam ederken, BYD'den yetkililer başka bir ülkeye fabrika kurmak istediklerini duyurdu.

Ankara ile Manisa'ya fabrika kurmak üzere anlaşan fakat uluslararası kamuoyu tarafından, "Türkiye'de fabrika kurulması konusunda pek de ilerleme yok" yorumlarının yaptığı BYD gözünü Kanada'ya çevirdi.

Türkiye de fabrika açması bekleniyordu! BYD gözünü o ülkeye çevirdi 2

Şenzen merkezli şirket, Kanada'da bir fabrika kurmaya hazırlandıklarını ve ülkedeki seçeneklerini değerlendirdiklerini açıkladı.

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg'e konuşan BYD'nin Yönetici Başkan Yardımcısı Stella Li, Kanada'da bir fabrika kurmayı aktif olarak değerlendirirken, aynı zamanda daha köklü bir küresel otomobil üreticisini satın alma seçeneklerini de açık tuttuğunu söyledi.

"ORTAK GİRİŞİM İŞE YARAMAYACAK"

BYD, potansiyel bir üretim tesisi için Kanada pazarını incelerken ancak henüz bir karar verilmediğini açıkladı. Stella Li, BYD'nin böyle bir fabrikanın sahibi olmak ve işletmek istediğini belirtti. Sao Paulo ziyaretinde konuşan Li, "Ortak girişimin işe yarayacağını düşünmüyorum" dedi.

Türkiye de fabrika açması bekleniyordu! BYD gözünü o ülkeye çevirdi 3

Ocak ayında Kanada, Çin yapımı elektrikli araçların yıllık %100'lük gümrük vergisinden muaf tutulmasına karar vermişti.

"HER FIRSATA AÇIĞIZ"

Li ayrıca, bazı Amerikan, Avrupa ve Japon rakiplerinin küresel pazarlarda rekabetçi kalmakta zorlandığı bir dönemde, BYD'nin köklü bir otomobil üreticisini devralmakla ilgilenebileceğinin sinyalini verdi.

"Her fırsata açığız" diyen Li, şu anda yakın bir anlaşma olmamasına rağmen, şirketinin potansiyel varlıkları değerlendirdiğini belirterek, "Bize neyin fayda sağlayacağını göreceğiz" ifadesini kullandı.

