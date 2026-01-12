FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Türkiye'nin 2025'teki otomotiv ihracatını 5 il sırtladı!

Türk otomotiv sektörünün 41,5 milyar doların üzerinde tüm zamanların rekorunu kırdığı 2025 yılında ihracatın yüzde 89'u 5 ilden yapıldı.

Türkiye'nin 2025'teki otomotiv ihracatını 5 il sırtladı!

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yılı yüzde 11,6 artışla 41 milyar 521 milyon 96 bin dolarla kapatan otomotiv sektörü, tüm zamanların en yüksek dış satımına ulaştı.

Geçen yılı ülke ihracatının lideri olarak tamamlayan otomotiv sektörünün Türkiye ihracatındaki payı yüzde 17,5 oldu.

Türk otomotiv sektörünün 2025'teki ihracatının yüzde 89'u, Kocaeli, Bursa, İstanbul, Sakarya ve Ankara'dan yapıldı.

İLK SIRADAKİ KOCAELİ'NİN OTOMOTİV İHRACATI YÜZDE 30 ARTTI!

İller arasında dış satımda sektörün lideri olan Kocaeli'den geçen yıl yapılan otomotiv ihracatı 2024'e göre yüzde 30,5 artışla 9 milyar 458 milyon 267 bin dolardan 12 milyar 344 milyon 307 bin dolara çıktı.

İkinci sırada yer alan Bursa'nın dış satımı, 2024'e göre yüzde 20,1 artarak 7 milyar 660 milyon 625 bin dolardan 9 milyar 203 milyon 493 bin dolara ulaştı.

İhracatı 2024'e kıyasla yüzde 0,9 artışla 8 milyar 497 milyon 717 bin dolardan 8 milyar 572 milyon 830 bin dolara çıkan İstanbul da en çok ihracat yapan üçüncü il oldu.

SAKARYA'DAN YAKLAŞIK 5 MİLYAR DOLARLIK OTOMOTİV İHRACATI!

Dördüncü sıradaki Sakarya'dan yapılan ihracat, 2024'e kıyasla yüzde 9,9 azalarak 5 milyar 513 milyon 732 bin dolardan 4 milyar 966 milyon 269 bin dolara geriledi.

Otomotiv ihracatında beşinci sırada yer alan Ankara'dan geçen yıl yapılan dış satım ise 2024'e göre yüzde 30,2 arttı. Ankara'nın 2024'te 1 milyar 432 milyon 693 bin dolar olan ihracatı, geçen yıl 1 milyar 866 milyon 12 bin dolar olarak kaydedildi.

Türkiye otomotiv ihracatının yüzde 89'unu karşılayan Kocaeli, Bursa, İstanbul, Sakarya ve Ankara'nın toplam otomotiv dış satımı 36 milyar 952 milyon 912 bin dolar oldu.

İzmir ise 2025'te 979 milyon 208 bin dolar otomotiv ihracatı gerçekleştirerek bu sektörde en çok ihracat yapan altıncı il oldu.

Geçen yıl Adana, Aydın, Çankırı, Hatay, Kırşehir, Konya, Manisa, Samsun ve Tekirdağ'dan da 100'er milyon doların üzerinde otomotiv ihracatı yapıldı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TÜİK: İnşaat maliyeti kasımda arttıTÜİK: İnşaat maliyeti kasımda arttı
'Hızlı trende yoğun tempo' TCDD birçok proje tamamlayacak: Tarih verildi'Hızlı trende yoğun tempo' TCDD birçok proje tamamlayacak: Tarih verildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
rekor otomotiv
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.