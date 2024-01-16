FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Türkiye'nin otomotiv yan sanayi ihracatı rekor kırdı

Türkiye'nin otomotiv yan sanayi ihracatı rekor kırdı

16.01.2024 17:13 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin lokomotif sektörü otomotiv endüstrisi, yan sanayi ihracatında geçen yıl yüzde 9 artışla 14 milyar 153 milyon 842 bin dolara ulaşarak yıllık bazda en iyi performansını sergiledi.

Türkiye'nin otomotiv yan sanayi ihracatı rekor kırdı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2022'yi 30 milyar 995 milyon 808 bin dolarlık dış satımla kapatan otomotiv endüstrisi, geçen sene yüzde 13 artışla 35 milyar 4 milyon 230 bin dolarlık ihracatla tüm zamanların rekorunu kırdı.

Otomotiv endüstrisinin en önemli alt ürün grubu olan "yan sanayi"de geçen yıl 210 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye dış satım yapıldı.

2022'de 12 milyar 977 milyon 580 bin dolar olan otomotiv yan sanayi ihracatı, 2023'te yüzde 9 artışla 14 milyar 153 milyon 842 bin dolara yükseldi. Böylece, yan sanayide 2022'de kaydedilen yıllık bazda en iyi performans geride bırakılmış oldu.

Otomotiv endüstrisinin 2023’teki toplam dış satımının yüzde 40,43'ünü yan sanayi ürünleri oluşturdu.

Rusya'ya yan sanayi ihracatı yüzde 44 arttı
Yan sanayide en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırada otomotiv sektörünün ana pazarı Almanya yer aldı.

Almanya'ya 2023'teki dış satım 2022'ye göre yüzde 8 artarak 2 milyar 962 milyon 513 bin dolardan 3 milyar 204 milyon 811 bin dolara çıktı.

En fazla ihracat yapılan ikinci ülke olan Rusya'ya dış satımda yüzde 44'lük artış sağlandı. 2022'de 676 milyon 20 bin dolarlık yan sanayi ürünü satılan Rusya'ya geçen yıl 975 milyon 515 bin dolarlık ürün gönderildi.

Üçüncü sırada yer alan ABD'ye yan sanayi ihracatı yüzde 3,4 azalışla 892 milyon 870 bin dolardan 862 milyon 56 bin dolara geriledi.

Bu dönemde dördüncü sırada yer alan Fransa'ya yan sanayi ihracatı yüzde 15,34 artışla 851 milyon 278 bin dolara, beşinci sıradaki İtalya'ya ihracat da yüzde 7,2'lik artışla 848 milyon 232 bin dolara yükseldi.

Yan sanayi ihracatında Birleşik Krallık 746 milyon 99 bin dolarla altıncı, İspanya 674 milyon 945 bin dolarla yedinci, Polonya 577 milyon 957 bin dolarla sekizinci, Romanya 491 milyon 765 bin dolarla dokuzuncu ve Belçika da 350 milyon 189 bin dolarla onuncu sırada yer aldı.

(AA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağ-Kur ve SGK emeklileri için hesap makineleri devrede! İşte en düşük emekli maaşı için en güçlü 2 senaryoBağ-Kur ve SGK emeklileri için hesap makineleri devrede! İşte en düşük emekli maaşı için en güçlü 2 senaryo
Kişi başı gelirin 40 bin dolar seviyelerine çıkması gerekiyorKişi başı gelirin 40 bin dolar seviyelerine çıkması gerekiyor
Uludağ'daki fiyatlara görenler tekrar tekrar baktıUludağ'daki fiyatlara görenler tekrar tekrar baktı
Anahtar Kelimeler:
rekor otomotiv sanayi
En Çok Okunan Haberler
Emekliye ek zamda kritik Kabine Toplantısı başladı

Emekliye ek zamda kritik Kabine Toplantısı başladı

Uludağ'daki fiyatlara görenler tekrar tekrar baktı

Uludağ'daki fiyatlara görenler tekrar tekrar baktı

İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredi ne zaman verilecek?

İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredi ne zaman verilecek?

Fatih Altaylı kimsenin konuşmadığı o detaya dikkat çekti! "Bir eksik Alaattin Çakıcı kaldı"

Fatih Altaylı kimsenin konuşmadığı o detaya dikkat çekti! "Bir eksik Alaattin Çakıcı kaldı"

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.