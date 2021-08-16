Uzman isim isyan etti: Piyasada sıfır araba yok, ikinci el otomobil fiyatları ne ileri ne geri gidiyor

Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda sıfır binek otomobillerde geçerli olacak ÖTV matrah limitlerinde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin liradan 92 bin TL’ye çıkarıldı. Matrah limiti 85 bin lira ile 130 bin lira arasındaki yüzde 50’lik ÖTV limitinde olan motorlu araçların ise yeni matrah limiti 92 bin-150 bin TL arasına yükseltildi. Alınan karar ile birlikte 300 bin liralık bir aracın 250 bin TL’ye düşmesi bekleniyor. Samsun’da bulunan galerici esnafı, sıfır araçlara getirilen ÖTV indiriminin ikinci el otomobil piyasasın etkisini değerlendirdi.

"PİYASADA SIFIR ARABA YOK, ÖTV YANSISA DA ETKİSİ YOK"

Piyasada çok fazla sıfır otomobil olmadığı için 2. elde bir düşüş olmadığını dile getiren Samsun İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, “Şu anda bize yansıyan hiçbir şey yok. 300 bin TL’lik arabalarda 50 bin TL gibi bir ÖTV indirimi oluyormuş. Piyasada sıfır araba yok.

ÖTV yansısa da pek bir etki yapmıyor. 2. el araba fiyatlarında ne ileri gitme ve ne de geri gitme. Piyasa olduğu yerde sayıyor. Bu sıralar ucuz arabalar satılıyor, pahalı arabalarda ise sıkıntı var. 100-200 bin TL bandındaki arabalar satılıyor ama lüks arabalarda satış yok. Görünen o ki zamanla düz vites araba ve dizel araba yok olacak. İnsanlar artık otomatik vites arabalara yöneldi. Galericiler bile artık otomobil alırken otomatik vites olmasına dikkat ediyor. Herkes araba almadan önce muhakkak ekspertiz yaptırmalı. Bence 100-150 bin TL bandındaki otomobiller daha sorunsuz oluyor. Zamanında bakımları yapılmayan yüksek kilometreli arabalarda sıkıntı çıkabilir. O yüzden daha düşük kilometreli arabalara yönelmeleri doğru olur” dedi.

"ŞU ANDA BİR HAREKET OLMADIĞI GİBİ İNDİRİM DE YOK"

Fiyatlarda artma veya azalma olmadığına dikkat çeken galerici Orhan Yorulmaz ise “Bu ÖTV ya da KDV matrah indirimi demek daha doğru olur. İndirimin 2. el otomobil piyasasına bir etkisi olmadı. Sosyal medyada insanların 2. el oto fiyatlarının düşeceği yönünde beklentileri var. Şu anda bir hareket olmadığı gibi bir indirim de yok. Arabalar fiyatlarını koruyor. Çünkü istenilen sayıda dışarıdan sıfır araç gelmiyor. Sıfır araç almak isteyenler sırada bekliyor. Otomobil alacaklar, bir indirim beklemeden kafalarına uyan arabaları alsınlar. 2. elde bayram öncesi bir hareketlilik yaşanmıştı. Şu süreçte ise rölantide gidiyor. Şu anda 100-200 bin TL banındaki arabalar daha rahat gidiyor. 100 bin TL’nin altındaki otomobiller ile 250 bin TL’nin üstündeki otomobilleri satmakta ise zorluk çekiyoruz” diye konuştu.

Galericiler, 2. el otomobil piyasasında en çok otomatik vites otomobillerin revaçta olduğunu belirttiler.

Kaynak: İHA



