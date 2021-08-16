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İlk yedi ayda otomotiv üretimi yüzde 11 arttı

16.08.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ocak-Temmuz döneminde otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 705 bin 79 adet, otomobil üretimi yüzde 2 artarak 449 bin 550 adet olarak gerçekleşti.

İlk yedi ayda otomotiv üretimi yüzde 11 arttı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Ocak-Temmuz verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk yedi ayında otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 705 bin 79 adet, otomobil üretimi yüzde 2 artarak 449 bin 550 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 738 bin 329 adede ulaştı. Aynı dönemde, otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 7 artarak 512 bin 320 adet olurken, otomobil ihracatı ise yüzde 3 azalarak 332 bin 874 adet oldu. Ocak-Temmuz döneminde toplam pazar geçen yıla göre yüzde 31 artarak 461 bin 730 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı yüzde 27 oranında arttı ve 346 bin 636 adet oldu. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında Ocak-Temmuz döneminde toplam pazar yüzde 6,4 ve otomobil pazarı yüzde 10 arttı. Ağır ticari araç pazarı yaklaşık yüzde 4 azalırken, hafif ticari araç pazarı ise on yıllık ortalamanın paralelinde gerçekleşti ve yüzde 2 oranında azaldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Ocak-Temmuz döneminde toplam ihracattan yüzde 13,5 pay alan otomotiv sanayisi yılın ilk yedi ayını lider tamamladı.

TİCARİ ARAÇ ÜRETİMİ YÜZDE 30 ARTTI

Ocak-Temmuz döneminde ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 56 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 28 arttı. Yılın ilk yedi ayında, toplam ticari araç üretimi 255 bin 529 adet olarak gerçekleşti. Pazara bakıldığında ise, Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ticari araç pazarı yüzde 95, hafif ticari araç pazarı yüzde 40 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 112 arttı. Özellikle ağır ticari araç grubunda bir önceki yıla göre artış gerçekleşmesine rağmen baz etkisi dikkate alındığında 2015 yılına göre kamyon pazarı yüzde 31, otobüs ve midibüs pazarı yüzde 31 oranında daraldı.

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PAZAR 10 YILLIK ORTALAMALARIN YÜZDE 6,4 ÜZERİNDE

Yılın ilk yedi ayını kapsayan dönemde toplam pazar geçen yıla göre yüzde 31 artarak 461 bin 730 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 27 oranında arttı ve 346 bin 636 adet oldu. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında 2021 Ocak-Temmuz döneminde toplam pazar yüzde 6,4, otomobil pazarı yüzde 10 oranında arttı. Ağır ticari araç pazarı yüzde 4 oranında azalırken, hafif ticari araç pazarı ise son on yıllık ortalamanın paralelinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 40 olurken, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 53 olarak gerçekleşti.

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YEDİ AYDA 512 BİN ADETLİK İHRACAT GERÇEKLEŞTİ

Ocak-Temmuz döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 27 artarak 512 bin 320 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 3 oranında azalarak 322 bin 874 adet oldu. TİM verilerine göre, otomotiv sanayi ihracatı Ocak-Temmuz döneminde toplam ihracattan aldığı yüzde 13,5 pay ile ilk sıradaki yerini korudu.

İHARACAT DOLAR BAZINDA YÜZDE 27 ARTTI

Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 27, euro bazında ise yüzde 17 arttı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 16,7 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 7 artarak 5,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 1 azalarak 4,5 milyar euro oldu. Yılın ilk yedi ayında dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 18 oranında artarken, tedarik sanayi ihracatı yüzde 42 oranında arttı.

Kaynak: İHA

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