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Valilikten açıklama geldi: Otomotiv şirketine bin 500 kişi alınacak

24.11.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde uzun yıllar faaliyet gösteren Yazaki Otomotiv AŞ kadrosuna bin 500 işçi alacağını duyurdu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yapılacak alımlar işbaşı eğitim programıyla gerçekleşecek.

Valilikten açıklama geldi: Otomotiv şirketine bin 500 kişi alınacak

Valilikten yapılan açıklamada, fabrika ve İŞKUR arasında imzalanan "İşbaşı Eğitim Programı" sözleşmesiyle şirketin 2022 yılının sonuna kadar her ay 100 kişinin üzerinde olmak üzere üretimdeki ihtiyaçlar dikkate alınarak personel alımı yapacağı bildirildi.

Açıklamada, fabrikanın global ölçekte imalatta bulunduğunu ve kadın istihdamının ağırlıkta olduğu işaret edilerek şirketin ilave yatırımla 5 bin 700 metrekare üretim alanını devreye aldığı ifade edildi.

Şirketin üretim, ihracat ve çalışan sayıları hakkında sunum yapıldığı imza töreninde konuşan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın, istihdamın artışının, imalat ve özellikle otomotiv sektöründeki ihracat artışını desteklediğini belirttiği kaydedildi. Yazaki Otomotiv AŞ'nin ilave yatırımla istihdamını artırmasının ihracata da olumlu etki sağlayacağını aktaran Vali Kaldırım, istihdam destek ve teşviklerinin özel sektörün iş oluşturma kapasitesini artırdığını, bunların sürekli kılınması ve geliştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

BİN 500 İŞÇİ ALINACAK

İŞKUR Genel Müdürü Oğuz Kağan Güldoğan da istihdamın üretimi, ihracatı ve milli geliri artırmada kilit öneme sahip olduğunu söyledi. Yazaki Otomotiv AŞ. ile ön sözleşmesi imzalanan 1500 kişilik işbaşı eğitim programının, ülke sanayisinin lokomotifi haline gelen otomotiv sektörüne ilave istihdam desteği sağlayacağına değinen Güldoğan, "Her geçen gün sayısı ve istihdamı artan otomotiv sanayisi, birçok sektörün de sürükleyicisi durumuna gelmiştir. Dolayısıyla İŞKUR olarak yerli sanayiye ve ekonomiye kaynak sağlayan işletmelerimizi, istihdam destek ve teşvikleri ile büyütmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

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Yazaki Otomotiv Yan Sanayi Ticaret AŞ. Genel Müdürü ve Doğu Avrupa Üretim Başkanı Kerem Yenal ise şirketin başta Toyota Türkiye olmak üzere ülkenin öncü kurumsal firmalarına kablo imalatı tedarik eden, global ölçekte imalat yapan firma olduğunu anlattı. Türkiye'de ikisi Bursa'da, biri Sakarya'da olmak üzere 3 fabrikası olan şirketin, 45 ülkede 61 fabrikada otomotiv sektörüne destek sağladığı bilgisini veren Yenal, "Sakarya ili Akyazı ilçesindeki fabrikamızda salgın koşullarına rağmen, ilave yatırımla 5 bin 700 metrekare üretim alanı devreye alınmaktadır. İŞKUR desteği ile sağlanacak nitelikli işgücü, artan kaliteli üretim anlayışımıza katkı sağlayacaktır" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İŞKUR Sakarya
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