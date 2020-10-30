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VGM sonuçları 2020 bekleniyor... VGM yükseköğrenim, üniversite burs başvuru sonuçları açıklandı mı? VGM ortaöğretim burs sonuçları ne zaman açıklanır?

OTOMOTİV HABERLERİ  | 30.10.2020 11:31 | Son Güncelleme

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğretim burs başvurusu resmi internet sitesi vgm.gov.tr adresinden yapılmaya başlanmıştı.Binlerce öğrencinin beklediği VGM üniversite burs başvurusu sonuçları bekleniyor. 2020 VGM ortaöğretim bursu almak isteyen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için burs başvurusu alınmaya başlanmıştı. VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 VGM yükseköğretim burs ücreti ne kadar?

VGM sonuçları 2020 bekleniyor... VGM yükseköğrenim, üniversite burs başvuru sonuçları açıklandı mı? VGM ortaöğretim burs sonuçları ne zaman açıklanır?

VGM üniversite bursu son başvuru tarihi 15 Ekim olarak açıklandı. VGM ortaöğretim burs başvurusu nasıl yapılır araştıran adaylar, 2020 VGM burs başvuruları detaylarını araştırıyor. VGM bursunu alabilen öğrencilere okul dönemi boyunca 9 ay burs verilecek... VGM üniversite bursu için başvurular 30 Ekim tarihine kadar devam etti. Peki 2020 VGM ortaöğretim burs ücreti ne kadar? VGM üniversite burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM ORTAÖĞRETİM/ ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden burs almak için bekleyen adaylar, VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor. Başvurular 15 Ekim'e kadar devam edeceği ve hala bitmediği için, başvuruyu alan kurum ne zaman VGM burs başvuru sonuçlarını açıklayacağını bildirmedi. Fakat önceki yıllarda yapılan işlemlere göre VGM ortaöğretim burs başvuru sonuçları, başvuruların bitmesinden bir hafta sonra açıklanabilir.

VGM ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2020 - 2021 eğitim döneminde Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim Bursu için bugün başlayan başvurular 15 gün sürecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler için başvuru başladı ve 15 Ekim tarihine kadar devam edecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilecek olan VGM bursu 9 ay boyunca öğrencilere verilecek. Başvurular VGM'nin resmi internet sitesi www.vgm.gov.trüzerinden yapılacak. Burada bulunan VGM üniversite bursu başvuru formundan öğrenciler başvurularını gerçekleştirecek. Aynı şekilde VGM yükseköğrenim bursu başvuru formundan işlem de yapılacak.

VGM ortaöğretim burs başvuru SONUÇLARI

VGM BURS BAŞVURU FORMU

2020 VGM ORTAÖĞRETİM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

VGM'ye başvuru yaparak burs almaya hak kazanan öğrenciler, okul sezonu boyunca yanı 9 ay kurs ödemesi alacak. Öğrenciler hangi aylarda VGM bursu alacak merak edenler için; Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında burs alınacaktır. 2020 VGM burs parası ne kadar araştıranlara, 2020 - 2021 eğitim yılında öğrenci başına aylık 75,00 TL verilecektir.

2020 VGM YÜKSEKÖĞRENİM VE ÜNİVERSİTE BURS ÜCRETİ NE KADAR?

VGM'ye başvuru yaparak burs almaya hak kazanan öğrenciler, okul sezonu boyunca VGM bursunu alacak. Yükseköğrenim öğrencilerine 300 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600 TL burs veriLECEK.

VGM BURSU KİMLERE VERİLMEZ?

VGM bursu aşağıda listenen okullara devam eden öğrencilere verilmez;

Özel okul,

Açık öğretim ortaokulu,

Açık öğretim lisesi,

Mesleki açık öğretim lisesi,

Anasınıfına devam eden öğrenciler

Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler,

Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı veya burs alan öğrenciler,

Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar.

![VGM ortaöğretim burs başvuru SONUÇLARI

VGM BAŞVURUSU YAPARKEN BİLİNMESİ GEREKENLER!

Başvuruları bilgisayardan yapmak daha sağlıklıdır.

Başvuru kılavuzu başvurudan önce okunmalıdır.

Başvurularınız başvuru formlarında beyan ettiğiniz bilgilerin ilgili kamu kurumlarından yapılan doğruluk kontrolleri ile değerlendirilmektedir. Bu yüzden beyan ettiğiniz bilgilerin doğru olması gerekir.

Öğrencinin medeni durumu başvuru değerlendirmelerinde puanlamayı etkilediğinden başvurusunu yapan ve başvuru tarihlerinin son gününe kadar medeni durumu değişen/değişecek olan öğrencilerin başvuru süreleri içerisinde yeni durumuna uygun olacak şekilde başvuru formundaki bilgileri güncellemesi gerekmektedir. Başvuru değerlendirmeleri öğrencinin başvuru tarihlerinin son günündeki durumuna göre yapılacaktır.

Başvuru sürelerinin tamamlanmasının ardından Bölge Müdürlüklerimiz başvurunuzun değerlendirilmesi için belge talebinde bulunabilirler. Bu nedenle başvuruda beyan edilen iletişim bilgileri (adres, cep telefonu, e-posta) güncel ve kullanılıyor olmalıdır. Belge talep edilmesi halinde belirtilen sürelerde belgelerin Bölge Müdürlüklerine iletilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde burs başvurunuz iptal edilir.


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